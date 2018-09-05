Воскресная школа при соборе Преображения Господня в Сморгони приглашает детей

Если вашим детям шесть и более лет, то это приглашение касается именно вас.

Воскресная школа при соборе Преображения Господня в Сморгони объявляет очередной набор детей в группу подготовки к первой исповеди. На занятия приглашаются ребята в возрасте от 6 лет, которые еще ни разу не исповедовались.

Первая исповедь – это важное событие в духовной жизни христианина. Оно требует особой духовной работы. На встречах в воскресной школе опытные педагоги расскажут, что такое исповедь, как правильно к ней подготовиться, с какого возраста необходимо исповедоваться, что такое грех. Некоторые встречи будут проводиться совместно с родителями.

Первое занятие в воскресной школе состоится 9 сентября в 9.00.

Напоминаем также, что при воскресной школе работают кружки по интересам, которые могут посещать дети от шести до пятнадцати лет.

Популярностью у ребят пользуется лауреат многих песенных конкурсов детский хор «Лучик». Многие с удовольствием посещают танцевальные кружки, где можно освоить основы хореографии. А на занятиях кружка «Умелые ручки» наши воспитанники учатся делать интересные поделки, которые становятся прекрасными подарками к церковным праздникам.

Наталья КОЛВЗАН, учитель воскресной школы.