Главы ветеринарных служб Беларуси и России проведут переговоры в Москве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сегодня проведут переговоры в Москве, сообщили БЕЛТА в Минсельхозпроде Беларуси.

"Сегодня в Москве состоятся переговоры между руководителями ветеринарных служб Беларуси и России - Иваном Смильгинем и Сергеем Данквертом. Они обсудят вопросы снятия ограничений на поставки в Россию белорусской мясной и молочной продукции", - сказали в министерстве.-0-