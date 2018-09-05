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Главы ветеринарных служб Беларуси и России проведут переговоры в Москве

06.09.2018 13:31 — Новости Общества | БелТА  
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сегодня проведут переговоры в Москве, сообщили БЕЛТА в Минсельхозпроде Беларуси.

"Сегодня в Москве состоятся переговоры между руководителями ветеринарных служб Беларуси и России - Иваном Смильгинем и Сергеем Данквертом. Они обсудят вопросы снятия ограничений на поставки в Россию белорусской мясной и молочной продукции", - сказали в министерстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора...
 
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