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Союз белорусских писателей собирает деньги на установку памятника на могиле исследователя сталинских репрессий Леонида Морякова

06.09.2018 13:20 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Союз белорусских писателей (СБП) объявил на своем сайте о сборе средств на установку памятника на могиле исследователя сталинских репрессий Леонида Морякова, скончавшегося почти два года назад.

"Леонид Владимирович похоронен на Западном кладбище в Минске, и хотя прошло уже почти два года, на могиле писателя пока нет памятника, — говорится в сообщении на сайте СБП. — В связи с этим призываем всех неравнодушных людей помочь деньгами на создание и установку памятника. Выполнение работ поручено известному скульптору Игорю Зосимовичу".

Реквизиты счетов, на которые можно перевести деньги, а также контакты официального представителя семьи Моряковых опубликованы на сайте союза.

Леонид Владимирович Моряков родился 15 апреля 1958 года в Минске. В 1986 году окончил Минский радиотехнический институт. Работал инженером-наладчиком на заводе ЭВМ, в АН БССР. В начале 1990-х годов сменил род занятий, импортировал бытовую и профессиональную радиоэлектронику. Много путешествовал по Северу, Сибири, Казахстану, Дальнему Востоку, по Западной Европе и ОАЭ, был успешным бизнесменом.

В середине 1990-х годов резко изменил вид деятельности, обратившись к розыскам сведений о своем расстрелянном большевиками дяде, ученике народного поэта Беларуси Янки Купалы, поэте 1930-х годов Валерии Морякове. Расследование биографии поэта, а также других репрессированных родственников перешло в исследование истории всех пострадавших в годы правления Сталина деятелей культуры и общественности Беларуси. Это стало возможным благодаря получению кратковременного доступа к секретным архивам КГБ Беларуси.

Является автором уникального десятитомного энциклопедического справочника в 15 книгах "Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794—1991" ("Репрессированные литераторы, ученые, работники образования, общественные и культурные деятели Беларуси. 1794—1991"). В многотомном издании приводятся биографии более чем 20 тысяч расстрелянных или погибших в сталинских лагерях деятелей белорусской культуры.

Леонид Моряков скончался утром 17 декабря 2016 года вследствие опухоли головного мозга.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Союз белорусских писателей (СБП) объявил на своем сайте о сборе средств на установку памятника на могиле исследователя сталинских репрессий...
 
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