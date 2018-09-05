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Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в организации питания пациентов учреждений здравоохранения

06.09.2018 12:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в организации питания пациентов учреждений здравоохранения, сообщила пресс-служба КГК.

Как свидетельствуют контрольно-аналитические мероприятия, проведенные областным комитетом госконтроля в учреждениях здравоохранения, "руководители учреждений, главное управление здравоохранения облисполкома, санитарные службы принимают недостаточные меры по эффективному использованию бюджетных средств и соблюдению законодательства при осуществлении закупок продуктов, повышению качества питания пациентов".

Так, в проверенных больницах изменялись условия договоров на закупку продуктов питания на стадии их исполнения, что является нарушением законодательства. "Необоснованное увеличение стоимости предмета госзакупки привело к дополнительным расходам средств местного бюджета. При этом учреждениями здравоохранения никаких мер в отношении недобросовестных поставщиков не принималось, а претензионная работа практически не велась. Установлены факты закупки продуктов питания через посреднические структуры", — отметила пресс-служба.

Как показали проверки, при организации питания пациентов не выполнялись суточные нормы набора продуктов, нарушалась технология приготовления блюд. Так, за 2016 и 2017 годы из 26 наименований продуктов, обязательных для ежедневного питания пациентов больницы № 3, не выполнены нормы по 11 продуктам, а необходимые для питания пациентов родильного отделения соки фруктовые и овощные, фрукты в течение двух лет вообще не закупались. В больнице № 4 не выполнялись нормы питания по 10 наименованиям продуктов. На пищеблоках учреждений здравоохранения используется изношенное технологическое и холодильное оборудование.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитетом госконтроля Гомельской области к административной ответственности привлечено восемь физических и два юридических лица (они оштрафованы на общую сумму 2.446 рублей). К дисциплинарной ответственности привлечено 15 человек, в том числе один уволен.

Выявленные нарушения и недостатки в организации питания пациентов учреждений здравоохранения рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Гомельской области с участием руководителей Гомельского горисполкома, главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, учреждений здравоохранения области. На заседании обсуждены проблемные вопросы и выработаны пути их решения, отметила пресс-служба.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в организации питания пациентов учреждений здравоохранения, сообщила пресс-служба КГК. ...
 
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