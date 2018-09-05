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Процесс по делу о гибели рядового Коржича закрывали 6 сентября на несколько часов

06.09.2018 12:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Судебный процесс по делу о гибели солдата срочной службы Александра Коржича закрывали 6 сентября на несколько часов. Такое решение было принято судьей Минского областного суда Олегом Лапеко по ходатайству гособвинителя Юрия Шерснева, сообщила на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Ходатайство прокурора было удовлетворено в связи с тем, что в суде планировали оглашать информацию о состоянии здоровья участников процесса, а также рассматривать документы, связанные с воинской службой. Журналистов попросили удалиться из зала суда.

Около полудня Ляскова сообщила, что с 14.00 рассмотрение дела продолжится в открытом режиме.

Рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил Александра Коржича нашли повешенным в подвале медицинской роты 3 октября 2017 года.  По версии гособвинения, солдата довели до самоубийства. Мать Коржича в это не верит и считает, что ее сына убили.

Рассмотрение уголовного дела по факту гибели Коржича началось 8 августа. На скамье подсудимых трое сержантов — Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. Их обвиняют в преступлениях по ч. 1 и 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Барановского обвиняют также по ч. 1 ст. 205 УК (кража).

На первом заседании суда Барановский частично признал вину по всем пунктам обвинения. Скуратович и Вяжевич полностью признали вину в получении взятки, но не согласились с обвинением в повторном получении взятки и превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, в данном случае — гибель Коржича.

За почти 20 дней процесса в суде опросили мать погибшего, около 50 солдат, признанных потерпевшими от действий обвиняемых, а также около 20 свидетелей, в числе которых бывшие сослуживцы Коржича, офицеры и медики. В частности 4 сентября показания в суде по ходатайству прокурора дал бывший начальник 72-го ОУЦ полковник Константин Чернецкий. Он был освобожден от должности 20 октября согласно указу президента.

После оглашения материалов дела в суде должны быть допрошены обвиняемые, которые в самом начале процесса отказались давать показания раньше свидетелей и потерпевших.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Судебный процесс по делу о гибели солдата срочной службы Александра Коржича закрывали 6 сентября на несколько часов. Такое решение было принято...
 
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