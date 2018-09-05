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Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области в январе-июле 2018 года

06.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области в январе-июле 2018 года

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-июле 2018 года составил 33,45 на 100 тысяч населения (+54% к аналогичному периоду 2017 г.), выявлено 474 новых случая заболевания.

На территории Гомельской области проживает 7738 человек с ВИЧ-положительным статусом.

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (96% случаев в текущем году).

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (62%), доля женщин – 38%.

Возраст выявленных в 2018 году пациентов составил: 0-14 лет – 0,2%, 15-19 лет – 0,6%, 20-29 лет – 15,8%, 30-39 лет – 38,4%, 40-49 лет – 28,3%, 50-59 лет – 12,2%, старше 60 лет – 4,4%.

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-июле 2018 года, преобладают рабочие (43,2%) и лица без определённой деятельности (35,2%), 7,2% – служащие, 4,2% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.

Напоминаем, что лабораторное обследование на ВИЧ-инфекцию – единственный способ своевременно выявить инфекцию, и не поставить под угрозу здоровье своих близких.

Если в вашей жизни были рискованные ситуации (половой контакт без использования презерватива или употребление внутривенных наркотиков) – пройдите обследование на ВИЧ не ранее 6 недель и затем через 3 месяца, считая от момента возможного заражения.

Набор для тестирования по слюне можно приобрести в аптеке, либо бесплатно и анонимно сделать анализ крови на ВИЧ в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в УЗ «Октябрьская центральная районная больница». Забор крови производится в процедурном кабинете №34 поликлиники УЗ «Октябрьская центральная районная больница» ежедневно, кроме субботы, воскресенья в часы работы процедурного кабинета с 8-00 до 17-00. Результаты проведенного исследования проб крови на ВИЧ – инфекцию Вы можете узнать в кабинете инфекционных заболеваний УЗ «Октябрьская центральная районная больница» с 10-30 до 13-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья через 10 дней после забора крови.

 

 

 

Государственное учреждение «Октябрьский районный центр

гигиены и эпидемиологии»

 

 
 
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  Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-июле 2018 года составил 33,45 на 100 тысяч населения (+54% к аналогичному периоду 2017 г.), выявлено 474 новых случая...
 
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