



В Гродно начали возводить жилой микрорайон на 65 тыс. жителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Спальный район Грандичи будет построен в северной части областного центра. Первые дома здесь планируют сдать уже в мае следующего года. В ближайшие годы здесь возведут свыше 290 тыс. кв.м жилья: новоселами станут свыше 11 тыс. гродненцев. Всего же на территории в 640 га в будущем будут жить свыше 65 тыс. жителей.

Сегодня рядом со стройплощадкой первых домов был установлен символический первый камень микрорайона. В него заложили капсулу с посланием потомкам.

«Знаковый момент для города. Строительство новых микрорайонов здесь предусматривалось давно. Ранее активно развивался район Ольшанка в южной части Гродно, это накладывало определенную нагрузку на городские магистрали в Октябрьском районе, вызывало неудобство горожан. Появление нового крупного жилого района на севере Гродно позволит сделать его развитие более сбалансированным», — отметил во время торжественной церемонии заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко. Он подчеркнул, что до начала строительства была проведена большая подготовительная работа. К новому району подведены необходимые инженерные коммуникации, прорабатываются вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры.

В основном здесь будут жить граждане из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. Стоимость квадратного метра жилья, отмечалось во время торжественной церемонии, планируют сделать одной из самых низких в стране. Основным застройщиком будет ОАО «Гродножилстрой».

Новый район планируют сделать максимально комфортным для жителей. Здесь будет реализовываться принцип создания жилых дворов без машин. Просторные парковки вынесут за пределы жилых зон. Появятся дома различной этажности. Учтут при строительстве и рельеф района.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой отметил, что особое внимание в новом районе уделят социальной инфраструктуре. В одном из первых домов появится встроенный детский сад. Вместе с жилыми домами будут вводиться и другие необходимые объекты торговой, бытовой сферы.

«Город динамично развивается. Увеличивается население. Только за последние пять лет Гродно прирос на 18 тыс. жителей. Активно строится и жилье. Причем не только в новых районах. В центральной части города используем площадки бывших военных городков, промышленных предприятий, сносим ветхое жилье», — отметил Мечислав Гой.

Не останутся без внимания и районы индивидуальной застройки. В этом году в тех районах, что уже построены, будут приведены в порядок шесть улиц. Еще десять улиц будут сделаны в 2019 году.

Начало строительства спального района стало своеобразным подарком городу к 890-летнему юбилею. Его Гродно отметит 14 и 15 сентября. Капсула с посланием потомкам будет вскрыта к тысячелетнему юбилею. Нормативный срок службы новых домов — минимум 100 лет, поэтому значимой даты новый район дождется.