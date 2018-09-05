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Многодетная спросила губернатора, почему не дают Орден Матери. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны

06.09.2018 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Мать пятерых детей из агрогородка Залужье Минской области Людмила Сытько 5 сентября пришла на личный председатель облисполкома Анатолий Исаченко в Старых Дорогах и спросила: почему она, родившая и воспитывающая пятерых, до сих пор не отмечена государством полагающимся ей орденом Матери. Подробности встречи рассказывает mlyn.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет? — напрямую спросила губернатора Людмила Николаевна с обидой в голосе.

Губернатор в свою очередь поинтересовался этим у присутствовавшего на приеме начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Станислава Воложинского.

Тот в качестве аргумента назвал не заправленную кровать и разбросанные на полу игрушки, которые увидела около 9 утра неожиданно нагрянувшая комиссия.

Исаченко не выдержал, прервал чиновника:

— А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели?.. Не занимайтесь ерундой! Если вся причина только в этом, то члены комиссии будут наказаны. А вы, уважаемая Людмила Николаевна, получите заслуженную государственную награду.

 
 
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"Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет?" - напрямую спросила губернатора Людмила Николаевна с обидой в...
 
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