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Многодетная спросила губернатора, почему не дают Орден Матери. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны
06.09.2018 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Мать пятерых детей из агрогородка Залужье Минской области Людмила Сытько 5 сентября пришла на личный председатель облисполкома Анатолий Исаченко в Старых Дорогах и спросила: почему она, родившая и воспитывающая пятерых, до сих пор не отмечена государством полагающимся ей орденом Матери. Подробности встречи
— Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет? — напрямую спросила губернатора Людмила Николаевна с обидой в голосе.
Губернатор в свою очередь поинтересовался этим у присутствовавшего на приеме начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Станислава Воложинского.
Тот в качестве аргумента назвал не заправленную кровать и разбросанные на полу игрушки, которые увидела около 9 утра неожиданно нагрянувшая комиссия.
Исаченко не выдержал, прервал чиновника:
— А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели?.. Не занимайтесь ерундой! Если вся причина только в этом, то члены комиссии будут наказаны. А вы, уважаемая Людмила Николаевна, получите заслуженную государственную награду.
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Многодетная спросила губернатора, почему не дают Орден Матери. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны
"Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет?" - напрямую спросила губернатора Людмила Николаевна с обидой в...
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