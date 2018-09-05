|
Из спецучилища в Могилеве снова сбежали подростки - они в розыске уже неделю
06.09.2018 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Из спецучилища № 2 в Могилеве снова сбежали подростки, сообщили TUT.BY осведомленные источники. По их данным, трое подростков покинули закрытое учреждение 30 августа и до сих пор находятся в розыске.
— Это достоверные сведения. Среди сбежавших есть и парень, который сбегал в прошлый раз, 26 ноября, — пояснил TUT.BY источник. — Их уже неделю не могут найти. Где находятся дети? Что с ними? Почему за ними не смотрят? И что такое происходит в этом училище, что дети оттуда бегут?
В Министерстве образования подтвердили факт побега подростков. Детали в ближайшее время должен рассказать директор СПТУ Виталий Лебедев, пообещали в Минобре.
Учащиеся регулярно совершали побеги из СПТУ № 2 с 2014 года. Сначала —
Последний побег, о котором стало известно,
В суде Чаусского района
По данным предварительного следствия, обвиняемые избивали подростков руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове и лицу — у подростков образовывались кровоподтеки на теле. Сопровождали это словесными оскорблениями, в том числе с использованием нецензурных выражений.
Руководители вину признают частично. Малышкин — в части нарушения ПДД, Боровиков — «частично в каждом из эпизодов», Долгий не согласен с тем, что действовал в группе и что умышленно наносил удары «остальным потерпевшим».
Потерпевшими по делу проходят 8 учащихся спецучилища, которые пожаловались на побои.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители беспокоятся о том, что происходит в учреждении, если подростки оттуда бегут.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)