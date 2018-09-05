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За последние пять лет в ссузах появилось 15 новых специальностей
06.09.2018 15:28 — Новости Общества | Tut.by
За последние пять лет в ссузах появилось около 15 новых специальностей. В этом году в списке новинок — профессии, которые связаны с социальной работой, сельским хозяйством, экологией.
Здесь «Хранение и переработка зерна», «Социальная работа», «Визуальный мерчендайзинг» и другие. В Новогрудке, например, начали готовить специалистов, которые будут заниматься охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов.
— Одноименная специальность открыта в этом году, — отметила на пресс-конференции в Националбьном пресс-центре Александра Петрова, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования Республиканского института профессионального образования.
Выпускники с такими дипломами будут следить, чтобы организация, где они работают, рационально использовала природные ресурсы, учитывая при этом нужды предприятия, его продукцию и оборудование.
Около 15 новых квалификаций появилось в нынешнем учебном году и на уровне профессионально-технического образования. Каждый год в ПТУ набирают ребят по 258−300 специальностям.
— Один год идет набор по одним специальностям, второй — по другим, — рассказывает Александра Петрова. — Это дает возможность учреждениям образования оперативно реагировать на изменения рынка труда.
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За последние пять лет в ссузах появилось около 15 новых специальностей. В этом году в списке новинок - профессии, которые связаны с социальной работой, сельским...
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