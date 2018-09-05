﻿ За последние пять лет в ссузах появилось 15 новых специальностей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За последние пять лет в ссузах появилось 15 новых специальностей

06.09.2018 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За последние пять лет в ссузах появилось около 15 новых специальностей. В этом году в списке новинок — профессии, которые связаны с социальной работой, сельским хозяйством, экологией.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Здесь «Хранение и переработка зерна», «Социальная работа», «Визуальный мерчендайзинг» и другие. В Новогрудке, например, начали готовить специалистов, которые будут заниматься охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов.

— Одноименная специальность открыта в этом году, — отметила на пресс-конференции в Националбьном пресс-центре Александра Петрова, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования Республиканского института профессионального образования.

Выпускники с такими дипломами будут следить, чтобы организация, где они работают, рационально использовала природные ресурсы, учитывая при этом нужды предприятия, его продукцию и оборудование.

Около 15 новых квалификаций появилось в нынешнем учебном году и на уровне профессионально-технического образования. Каждый год в ПТУ набирают ребят по 258−300 специальностям.

— Один год идет набор по одним специальностям, второй — по другим, — рассказывает Александра Петрова. — Это дает возможность учреждениям образования оперативно реагировать на изменения рынка труда.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние пять лет в ссузах появилось около 15 новых специальностей. В этом году в списке новинок - профессии, которые связаны с социальной работой, сельским...
 
Новости дня
Новости общества
 
Многодетная спросила губернатора, почему не дают Орден Матери. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика