За последние пять лет в ссузах появилось 15 новых специальностей

За последние пять лет в ссузах появилось около 15 новых специальностей. В этом году в списке новинок — профессии, которые связаны с социальной работой, сельским хозяйством, экологией.



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Здесь «Хранение и переработка зерна», «Социальная работа», «Визуальный мерчендайзинг» и другие. В Новогрудке, например, начали готовить специалистов, которые будут заниматься охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов.

— Одноименная специальность открыта в этом году, — отметила на пресс-конференции в Националбьном пресс-центре Александра Петрова, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования Республиканского института профессионального образования.

Выпускники с такими дипломами будут следить, чтобы организация, где они работают, рационально использовала природные ресурсы, учитывая при этом нужды предприятия, его продукцию и оборудование.

Около 15 новых квалификаций появилось в нынешнем учебном году и на уровне профессионально-технического образования. Каждый год в ПТУ набирают ребят по 258−300 специальностям.

— Один год идет набор по одним специальностям, второй — по другим, — рассказывает Александра Петрова. — Это дает возможность учреждениям образования оперативно реагировать на изменения рынка труда.