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В Гродно предстанут перед судом 11 человек, обвиняемых в страховом мошенничестве

06.09.2018 14:09 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению 11 лиц в страховом мошенничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

Установлено, что во второй половине 2014 года трое местных жителей создали "организованную преступную группу для завладения денежными средствами страховых организаций".

"С помощью желавших "подзаработать" участники группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Нередко использовали для этого ранее поврежденные автомобили, после чего обращались за страховыми выплатами, — говорится в сообщении. — До декабря 2016 года обвиняемые совершили 13 эпизодов мошеннических действий, в результате которых получили незаконным путем 137 тысяч рублей".

Действия троих обвиняемых квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса. Остальным инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере по ч. 2 и 3 ст. 209 УК.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество на 60 тыс. рублей.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых", — говорится в сообщении.

Ранее примененные меры пресечения — заключение под стражу (двоих из 11 фигурантов дела) и подписку о невыезде и надлежащем поведении — прокурор оставил без изменения.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению 11 лиц в страховом мошенничестве, сообщается на сайте Генеральной...
 
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