"Мучилась от головных болей 23 года". Белорусские врачи спасли женщину с редким заболеванием

У Ирины Голубевой из Минска головные боли впервые появились 23 года назад, после первой беременности. Долгое время думали, что у нее мигрень, а боль проходила после обезболивающих таблеток. Но последний год состояние ухудшилось: голова стала болеть чуть ли не каждый день и боль стала интенсивнее.





После прицельных обследований в РНПЦ неврологии и нейрохирургии выяснилось, что у Ирины редкое и малоизученное заболевание — фибромускулярная (фиброзно-мышечная) дисплазия (ФМД) обеих внутренних сонных артерий. При ФМД поражены внутренние сонные артерии на шее, если вовремя не сделать операцию, то такое состояние может закончиться инфарктом головного мозга.

«Приступы головной боли были практически каждый день»

Ирине Голубевой сегодня в РНПЦ неврологии и нейрохирургии сделали вторую операцию — на левой внутренней сонной артерии. В мае была первая — на правой сонной артерии. Все прошло успешно, и она надеется, что вскоре головные боли прекратятся.



Ирина Голубева

— 23 года назад после родов начались головные боли, сначала были слабые и редкие, их можно было остановить обезболивающей таблеткой, — рассказывает Ирина. — Они всегда начинались с одного места — с затылка. Последнее время приступы были практически каждый день, приходилось вызывать скорую.

Дмитрий Кабиров, рентгеноэндоваскулярный хирург, заведующий ангиографическим кабинетом с рентгенооперационными РНПЦ неврологии и нейрохирургии, рассказывает, что у Ирины редкое и малоизученное заболевание — фибромускулярная дисплазия с поражением обеих внутренних сонных артерий. Причем им чаще всего страдают женщины в в возрасте от 20 до 60 лет.



Дмитрий Кабиров, рентгеноэндоваскулярный хирург, заведующий ангиографическим кабинетом с рентгенооперационными РНПЦ неврологии и нейрохирургии

— Проявляется эта болезнь болями в шее и голове. Причем боль может начинаться именно с одной из сторон шеи, так как сонные артерии проходят справа и слева, а головной мозг кровоснабжается ими и еще двумя позвоночными артериями. Это неспецифичная головная боль, — рассказывает врач.

В шейные сонные артерии поставили стенты

Найти эту болезнь можно только с помощью контрастного исследования сосудов — селективной церебральной ангиографии. Ни УЗИ, ни компьютерная томография, ни магнитно-резонансная томография не дает 100% гарантии установки диагноза — однако они могут навести врача на подозрение у пациента ФМД, и тот своевременно направит к специалисту на селективную ангиографию сосудов головы и шеи.

Во время селективной ангиографии в бедренную артерию вводится тоненькая трубочка, она проводится через аорту и доходит до сонной артерии на шее. Затем медики вводят контрастный препарат. Так они видят, все ли в порядке с артерией.



Рентгенооперационная.

Риск осложнений при такой диагностике — не более 2%. Так как делают пункцию бедренной артерии, может произойти кровотечение, за счет проведение катетера есть вероятность повреждения сосудов и возникновения инфарктов. То есть такая диагностика должна быть оправдана данными других не инвазивных исследований — нужно понимать, что скорее всего, предположения медиков в плане заболевания по итогу подтвердятся.

По такой же технологии, как и ангиография, Ирине делали и операцию. Она длилась примерно 1,5−2 часа. В операционной в это время находилось шесть медиков. Риски при таких малоинвазивных операциях составляют 4−5%.





— В просвет артерии по телескопической системе в область поражения завели миникатетер и имплантировали стент. Он изолирует стенку артерии от контакта с кровью и укрепит ее, — объясняет суть операции Дмитрий Кабиров.

За шесть месяцев стент врастет в артерию, и врачи надеются, что у женщины в дальнейшем все будет в порядке. Периодически она должна будет приезжать в клинику на обследование.

Как пациенты живут после таких операций

По словам врача, пациентам после таких операций противопоказаны тяжелые физические нагрузки. И объясняет он это на примере с мешком картошки.

— Например, привезли прицеп картошки. Можно ее за час перенести в подвал мешками или за 3 часа пакетиками. Но таким пациентам подходит только второй вариант: не должно быть нагрузок с натуживанием.





Фибромускулярная дисплазия с поражением обеих внутренних сонных артерий — это генетическое заболевание. Ирина рассказывает, что у ее отца была аневризма аорты, то есть шаровидное образование на стенке сосуда.

— После истории со мной племянник, у которого были головные боли с 15 лет (сейчас ему 27), тоже обратился к врачу, и у него нашли доброкачественную опухоль и прооперировали. Сестру тоже беспокоят головные боли, и она сейчас проверяется, — рассказывает Ирина.

В Беларуси уже сделали десятки операций при таком заболевании. Оно достаточно редкое.





Дмитрий Кабиров отмечает, что сама по себе фибромускулярная дисплазия с поражением артерий — неизлечимое заболевание, и медики лечат лишь его последствия. Но после операций получается значительно улучшить состояние пациентов и их перспективы (или прогноз). Без операции люди могут стать инвалидами или умереть от инфаркта, а после нее — жить привычной жизнью.