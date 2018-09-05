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На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»
06.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Цель акции - духовно-нравственное просвещение молодежи и вовлечение молодых людей в процесс трудовой деятельности, направленной на благоустройство и восстановление культовых объектов.
31 августа активисты ПО ОО "БРСМ" Сморгонской пограничной группы присоединились к акции и на славу потрудились на территории храма Святого Арихистратига Михаила.
4 сентября ребята ПО ОО "БРСМ" ГУО"УПК Залесский ясли-сад-средняя школа" навели порядок на территории Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (д.Михневичи) и убрались внутри храма. По окончанию работ ребята пообщались с настоятелем храма отцом Александром.
В этот же день члены первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «УПК Войстомский ясли-сад-базовая школа» тоже присоединились к республиканской благотворительной акции. Ребята выполнили работы по наведению порядка на территории костела Пресвятой Троицы в агрогородке Войстом. Были вырублены деревья у ограды, вскопаны и прополоты клумбы у святыни.
Татьяна ГЕТМАНОВИЧ.
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Цель акции - духовно-нравственное просвещение молодежи и вовлечение молодых людей в процесс трудовой деятельности, направленной на благоустройство и...
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