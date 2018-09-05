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На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

06.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Цель акции - духовно-нравственное просвещение молодежи и вовлечение молодых людей в процесс трудовой деятельности, направленной на благоустройство и восстановление культовых объектов.

31 августа активисты ПО ОО "БРСМ" Сморгонской пограничной группы присоединились к акции и на славу потрудились на территории храма Святого Арихистратига Михаила.

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

4 сентября ребята ПО ОО "БРСМ" ГУО"УПК Залесский ясли-сад-средняя школа" навели порядок на территории Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (д.Михневичи) и убрались внутри храма. По окончанию работ ребята пообщались с настоятелем храма отцом Александром.

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

В этот же день члены первичной организации ОО «БРСМ» ГУО «УПК Войстомский ясли-сад-базовая школа» тоже присоединились к республиканской благотворительной акции. Ребята выполнили работы по наведению порядка на территории костела Пресвятой Троицы в агрогородке Войстом. Были вырублены деревья у ограды, вскопаны и прополоты клумбы у святыни.

На Сморгонщине проходит республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Татьяна ГЕТМАНОВИЧ.

 
 
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Цель акции - духовно-нравственное просвещение молодежи и вовлечение молодых людей в процесс трудовой деятельности, направленной на благоустройство и...
 
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