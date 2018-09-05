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"Мозырского живодера" объявили в розыск
06.09.2018 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. СК объявил в розыск «мозырского живодера», который издевался над котятами и выкладывал записи в Сеть.
Получены сведения, указывающие на причастность к совершению данного преступления неработающего жителя Мозыря, 1990 года рождения. На основании собранных по делу доказательств следствием вынесено постановление о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого. Мужчина объявлен в розыск,
Как
Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».
Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера. Cотрудниками милиции был
По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.
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Продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. СК объявил в розыск "мозырского живодера", который издевался над котятами и...
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