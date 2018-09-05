"Мозырского живодера" объявили в розыск

Продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. СК объявил в розыск «мозырского живодера», который издевался над котятами и выкладывал записи в Сеть.

Получены сведения, указывающие на причастность к совершению данного преступления неработающего жителя Мозыря, 1990 года рождения. На основании собранных по делу доказательств следствием вынесено постановление о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого. Мужчина объявлен в розыск, сообщили в СК.

Как сообщил на прошлой неделе телеканал «Мозырь», российские волонтеры собрали материалы и передали белорусским защитникам животных, чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Среди них — многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.

Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера. Cотрудниками милиции был установлен ранее судимый 27-летний житель райцентра.

По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.