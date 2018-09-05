"Арбузы очень вкусные были, как никогда". Пресс-секретарь президента рассказала, как собирали урожай

Пресс-служба президента опубликовала видео , где Александр Лукашенко убирает урожай картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала TUT.BY, как проходила уборка, кто помогал президенту и какой сорт картофеля она считает самым вкусным.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мероприятие достаточно традиционное, приходит уже пятый год примерно в одинаковом формате, — рассказывает TUT.BY Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Как много времени это заняло?

— Достаточно долго, до вечера. Все работали разными бригадами, на разных полях. Как обычно, проходит уборка урожая по окончании рабочих мероприятий.

— Может быть, вы сразу попробовали картофель? Сделали драники?

— Как вы могли видеть, продегустировали только арбуз прямо в поле. Арбузы очень вкусные были, как никогда, очень сладкие, — отмечает Наталья Эйсмонт. — А картофель не было сразу возможности продегустировать. Лично я данные сорта («Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». — Прим.TUT.BY) пробовала раньше. Могу сказать, что из всех трех представленных мне больше всего нравится «Уладар». Это очень вкусный картофель!

Видео: пресс-служба президента Беларуси

— А вам он нравится в каком виде: вы его отвариваете, запекаете или делаете драники? — интересуется TUT.BY.

— Я сейчас говорю про вареный в первую очередь, это классика жанра.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы заметили, что Александр Григорьевич заметно похудел. Может, увлекся новым видом спорта?

— Александр Григорьевич в хорошей форме, с этим не поспоришь. Не могу сказать, что появилось что-то кардинально новое. Это просто интенсивные спортивные тренировки без выходных, круглый год хоккей, зимой — беговые лыжи, летом — лыжероллеры. И, конечно, правильное питание. Собственно, все вкупе дает вот такой результат.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— В окружении президента были красивые девушки, которые вместе с ним собирали картофель и арбузы. Можно узнать, кто они?

— Я уже говорила, мероприятие традиционное, традиционная и команда. В плане того, что президент не раз сам публично говорил, что на спортивных мероприятиях или уборке урожая задействованы все те, кто рядом работает. Вы видели на видео представителя Администрации президента, меня в частности, также были спортсмены, тренеры и сотрудники службы делового протокола, — резюмирует Наталья Эйсмонт.

Среди тех, кто помогал президенту убирать урожай, был и Сергей Тетерин, глава Белорусской теннисной федерации.

— Традиционно работаем из года в год по необходимости. Урожай пойдет на благотворительность: в детские дома, дома престарелых, дома ветеранов, — рассказывает TUT.BY Сергей Тетерин. — Картошка — второй хлеб в Беларуси. Естественно, вечером попробовали ее у себя на столе. Я люблю отварной картофель.

Как добавляет Сергей Тетерин, ему очень нравятся белорусские арбузы и «приятно, что их выращивают в Гомеле, Гродно, в Минской и Брестской областях».