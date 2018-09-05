Под балконом одного из многоэтажных домов райцентра обнаружена 4-летняя девочка

Инцидент произошел в воскресение, 2 сентября. Первоначальная версия, согласно которой предполагалось, что ребенок выпал с балкона третьего этажа, не подтвердилась.





Как пояснила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, очевидцев того, что девочка падала с балкона, нет. Малышка была обнаружена соседями, которые, услышав детский плач, увидели ее под балконом дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обнаружили ее мать спящей. Было установлено, что 27-летняя жительница поселка Боровое Лядо приехала в гости к своей подруге, с которой они, употребив спиртные напитки, легли спать. В квартире остались две 4-летние девочки. Одна их них, дочь хозяйки квартиры, рассказала, что «виновница торжества» сама попросила открыть ее дверь своей квартиры, которая изнутри закрывается на щеколду, и ушла на улицу, где впоследствии и была обнаружена соседями.

— Отмечу, что балконы в данном доме очень высокие, и 4-летний ребенок физически не смог бы через них перелезть. В настоящее время по данному инциденту сотрудниками ИДН проводится проверка, — отметила Жанна Николаевна.

Кстати, хотелось бы также опровергнуть данные, которые сообщают некоторые источники информации, о том, что ребенок обнаружен с травмой головы и внутренних органов. По словам медиков, проводивших осмотр девочки, на теле и голове ребенка отсутствуют какие-либо признаки травм или гематом, УЗИ показало отсутствие повреждений внутренних органов.