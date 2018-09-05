Отец Максимки решил работать и жить ради сына

31 августа состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Единогласно было принято решение вернуть в семью Фоминых-Ковзик маленького Максима, находящегося в доме малютки.

Во время обсуждения в каждом слове выступающих чувствовались тревога, забота, внимание и огромная ответственность, ведь от этого решения зависели жизнь, здоровье и безопасность трехмесячного гражданина нашей страны. Еще раз были озвучены причины, по которым ребенка признали нуждающимся в государственной защите: антисанитария, аварийное состояние печного отопления, отсутствие водопровода, дров, необходимой одежды, белья и, что самое главное, алкогольная зависимость и тунеядство отца.

В настоящее время ситуация в семье изменилась: наведен порядок, сделан косметический ремонт, отремонтирован дымоход, установлен притопочный лист, в сарае сложены дрова. Возле детской кроватки аккуратно лежат детские вещи. Папа прошел курс лечения, два месяца не употребляет крепкие напитки и устроился на работу. Перечислены 700 рублей для завершения работ по проведению водопровода. Все службы, участвующие в реабилитации семьи, дали заключение об исполнении родителями требований по содержанию малыша и стабилизации ситуации в семье. Когда слово дали Андрею Ковзику, он, немного помолчав, уверенно произнес: «Я принял решение: буду работать и жить ради сына». В этот же день родителям выделили автомобиль, чтобы малыш быстрее вернулся домой.

Кажется, все решилось благополучно, все должны быть счастливы, но что-то не давало успокоиться, будоражило душу, странное предчувствие преследовало меня. Заглянув в Интернет, стало ясно: сухими публицистическими фразами нельзя закрыть эту резонансную историю.

Мнение

Кто и зачем пиарился на истории о семейном неблагополучии

Я — мать, бабушка, педагог. Всю жизнь учила детей честности и справедливости. Поэтому не могу промолчать и сейчас. Да, многие верят журналистам так называемых независимых СМИ. Но было бы неплохо, если бы в этих публикациях действительно звучала правда. Кто дал право утверждать, что семья Фоминых-Ковзик была поставлена на учет СОП из-за бедности? Какая бедность, если на выпивку денег хватало каждый день? Это можно назвать только безответственностью. Цитирую дальше: «Когда в Интернете появились первые статьи на эту тему (бедность семьи), гражданским супругам и родителям вызвались помочь неравнодушные добрые люди». Где были эти «добрые люди», когда беременная женщина жила в грязи, муж постоянно пил, дебоширил? (43 протокола о чем-то говорят?). А если бы заинтересованные службы не забили тревогу, что было бы сегодня в этой семье? Кто из «добрых людей» протянул руку помощи отцу? Как ни странно, но психологически его поддержали, бесплатно пролечили, помогли трудоустроиться именно те чиновники, которых так яро осуждают в отдельных СМИ.

Говорят, мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Так и Андрей с Алесей начали интенсивно шевелиться, когда поняли, что ребенка у них могут забрать, а ведь все это можно было сделать еще до рождения малыша. Я бы не решилась озвучивать диагноз новорожденного, но многие взрослые понимают, что такие детки нуждаются в особом уходе и любой вирус может нанести непоправимый вред маленькому человечку. Максимка заболел, находясь в стерильных условиях больницы. А что ждало его дома?

Удивила меня еще одна цитата: «Одни добрые люди перечисляли Алесе на карточку деньги, другие помогали игрушками и одеждой, а благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» вызвалась оплатить работы по проведению в дом воды». Господа журналисты! Озвучивайте информацию проверенную, достоверную! Почему в обсуждениях нет ни единого слова о помощи, оказанной ТЦСОН? Да, благотворительная католическая миссия перечислила 380 рублей, но подключение шло от центрального водопровода, и стоимость работ составляет около 1000 рублей. Именно управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома выделена единовременная адресная социальная помощь для оплаты за произведенные работы по прокладке водопровода к дому.

Возможно, все это и не стоит обсуждать, но кто дал право публиковать в Интернете фотографии малыша? Зачем? Ему не исполнилось и 4 месяцев, а сколько испытаний уже легло на эти хрупкие плечики. Находясь в утробе мамы, малютка чувствовал ее тепло, слышал биение сердца, они даже дышали в унисон. Потом все это резко исчезло… Он маленький, но все понимает. Хочется верить, что и мама чувствует вину за свое отсутствие. Хотя опубликованная фраза заставляет усомниться в этом. «Привезли сами, отдали, сказали, что мы молодцы — все необходимое сделали. Никаких условий пока больше не ставили», — рассказывала Алеся БелаПАН. Неправда! Были бы молодцами, если бы не допустили подобного. А сейчас, исправив положение, они обязаны выполнять условия, постав-ленные комиссией!

Сегодня в кроватке тихо посапывает малыш. И жить он должен в чистоте и порядке, где нет за-паха алкоголя и табака, где тепло и уютно, а родители постоянно проявляют любовь и заботу. Первые два месяца будет организовано ежедневное посещение семьи членами КДН, патронаж медицинской сестрой. К счастью, наши «чиновники» добросовестно относятся к своим служебным обязанностям и снять семью с контроля смогут только тогда, когда будут уверены, что ребенку ничто не угрожает.

1 сентября счастливые мальчишки и девчонки нашего городка, услышав трель школьного звонка, вновь сели за парты, чтобы открыть новую страничку своей жизни. Этот день стал первым домашним днем маленького человека. Хочется окунуться в мир сказки, взмахнуть волшебной палочкой, чтобы в одночасье исчезла вся грязь и пустые разговоры вокруг его имени. Кстати, имя Максим происходит от латинского слова «максимус» и переводится как «величайший». Он живет с открытой душой, доброжелателен к людям, сочувствует им и всегда готов прийти на помощь. Пусть же этот малыш будет окружен любовью и заботой, теплом и вниманием родных, а дом, где он сегодня пьет молочко, приготовленное мамиными руками, будет наполнен добротой и благополучием.

Тексты

Натальи Апанасенко, «ЛК»