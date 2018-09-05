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День части у пограничников

06.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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День части у пограничниковВ соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. № 419 «О мерах по усилению охраны Государственной границы» два пограничных отряда выступили на охрану Государственной границы с Украиной и один — на охрану Государственной границы с Литвой.
Одной из этих пограничных воинских частей стал вновь сформированный Гомельский пограничный отряд.
Боевое знамя пограничному отряду было вручено 3 сентября 1997 года. С этого времени день образования Гомельского пограничного отряда отмечается как День части.
Начальником отряда был назначен кадровый пограничник полковник Сергей Петрович Хилютич.
31 декабря 1997 г. в 20.00 отряд выступил на охрану участка Государственной границы Республики Беларусь с Украиной протяженностью 615 км (сухопутный участок — 379 км, речной — 236 км).
Для усиления охраны Государственной границы с Украиной на речном участке, пресечения нелегального перемещения через границу граждан и грузов, а также предотвращения браконьерского рас-хищения природных ресурсов на реках Днепр и Сож 28 июня 1999 г. была сформирована и включена в штат Гомельского пограничного отряда группа пограничных катеров, дислоцируемая в г.п. Лоеве.
На участке пограничного отряда открылись 17 пунктов пропуска: шесть автодорожных, четыре железнодорожных, один авиационный и шесть упрощенных.
В октябре 2005 года был открыт комплекс памяти героям-пограничникам 106-й Днепровско-Забайкальской дивизии и героям района к 500-летию образования города. Инициаторами его открытия стали члены Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз ветеранов пограничных войск», ветераны Великой Отечественной войны, ПВ, участвовавшие в боях за освобождение Лоева.
День части у пограничниковВ 2007 году по Государственной инвестиционной программе построены инженерные сооружения для катеров на Днепре в Лоеве и учебный корпус в областном центре.
В ноябре 2009 года Гомельский пограничный отряд реорганизован в Гомельскую пограничную группу с образованием отдела береговой охраны «Лоев».
В 2013 году на средства Европейского Союза для отдела приобрели два патрульных катера итальянского производства, а для подразделений «зеленой границы» — портативные тепловизоры «XZ100» и полноприводные автомобили-внедорожники «Ленд-Ровер-Дефендер». Также в рамках проекта по-ступила мототехника повышенной проходимости, катера, GPS-навигаторы, переносное тепловизионное оборудование, с помощью которых усилена безопасность белорусско-украинского участка границы.
В ноябре того же года на участке Гомельской пограничной группы был установлен первый пограничный знак для обозначения Государственной границы Беларуси с Украиной. С этого момента начался процесс демаркации Государственной границы между двумя странами.
По итогам работы за 2014 год пограничную группу признали лучшей среди территориальных органов пограничной службы Республики Беларусь.
С целью совершенствования парка пограничных плавсредств за счет бюджета Союзного государства в 2015 году закуплены два катера амфибийного типа «Мираж-7» и переданы в отдел береговой охраны.
День части у пограничниковВ 2016 году мобильная группа автожиров приступила к охране Государственной границы Беларуси.
В конце прошлого года в Гомеле открыли памятный камень воинам-пограничникам, который изготовлен на добровольные пожертвования военнослужащих и ветеранов Гомельской пограничной группы.
Сегодня протяженность охраняемого Гомельской пограничной группой участка Государственной границы с Украиной составляет 305 км, из которых 136 км сухопутного и 169 км речного участка.
Зона ответственности пограничной группы охватывает пять приграничных районов: Хойникский — 25 км, Брагинский — 124 км, Лоевский — 82 км, Гомельский — 42 км и Добрушский — 32 км.
Около 55 км Государственной границы проходит по подвергшейся радиационному заражению территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ).
Группировка сил и средств воинской части представлена подразделениями непосредственной охраны Государственной границы, в состав которых входит 6 отделений пограничного контроля: «Весе-ловка», «Тереховка», «Терюха», «Новая Гута», «Комарин», «Гомель»; 8 пограничных застав, пограничная комендатура «Лоев».
За 2017 год в зоне ответственности пограничной группы на белорусско-украинском участке границы задержано 843 нарушителя законодательства о Государственной границе.
Помимо этого, за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства привлечен 1721 иностранный гражданин.
При незаконном перемещении через белорусско-украинскую границу задержано товарных ценностей и грузов в 156 случаях на сумму более 900 тыс. рублей.
День части у пограничниковУ лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска и в тыловых районах, выявлено и изъято 277 единиц оружия, 338 боеприпасов, 1,5 кг взрывчатых веществ. Кроме того, из незаконного оборота у граждан изъято 4,2 г наркотических средств и психотропных веществ.
В минувшем году на белорусско-российском участке границы (Ветковский и Чечерский районы) в 33 случаях было задержано товарных ценностей и грузов на сумму более 205 тысяч белорусских руб-лей.
В настоящее время работа по демаркации Государственной границы с Украиной продолжается.
Военнослужащие Гомельской пограничной группы обеспечивают надёжную охрану Государствен-ной границы и пограничную безопасность Республики Беларусь на вверенном ей участке.
Артур Сырокваша,
заместитель начальника пограничной заставы «Лоев» по идеологической работе.

 
Теги: Гомель
 
 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. № 419 «О мерах по усилению охраны Государственной границы» два пограничных отряда выступили...
 
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