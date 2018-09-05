Березовский РОВД об «отдыхающих» на стоянке возле «Гранд Клуба»: с июля – три административных протокола

Жильцы дома №111 на улице Ленина в г. Березе жаловались в редакцию на то, что с открытием ресторана «Гранд Клуб» им нет покоя, особенно по ночам в выходные дни. Против этого культурного заведения они ничего не имеют, но на площадке возле ресторана собираются толпы пьяной молодежи на машинах и мотоциклах, которые орут и дерутся, нарушая покой граждан.

Это обращение было направлено нами на реагирование в отдел внутренних дел Березовского райисполкома.

Заместитель начальника Березовского РОВД Я.С. Самосюк по этому поводу ответил редакции следующее:

– С июля по настоящее время в адрес Березовского РОВД поступило три сообщения о нарушении общественного порядка на территории, прилегающей к ресторану «Гранд Клуб». Составлено три административных протокола по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), один – по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (неповиновение законным требованиям сотрудников милиции). Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное действие, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу).

Березовским РОВД с целью обеспечения общественного порядка, пресечения правонарушений и преступлений на прилегающей к ресторану «Гранд Клуб» территории выставляются наряды патрульно-постовой службы милиции. В выходные и предвыходные дни несение службы нарядов ведется из расчета продолжительности работы данного ресторана с целью обеспечения контроля как во время работы, так и после закрытия. Сотрудники ОГАИ РОВД ориентированы на выявление нарушений со стороны мотоциклистов, связанных с превышением скоростного режима.

Стоянка транспортных средств вблизи ресторана осуществляется в соответствии с правилами дорожного движения. Какое-либо ограничение вызовет загромождение проезжей части улицы, что негативно скажется на безопасности дорожного движения.

Фото носит иллюстративный характер (источник: onliner.by)