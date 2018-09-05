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Молодые герои хлебных нив

06.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Уборочная завершена. Самое время чествовать героев хлебных нив. Приятно отметить, что наряду с опытными тружениками достойных результатов добилась и молодёжь. Когда плавно происходит смена поколений, можно не волноваться за будущее того или иного хозяйства. Желание трудиться у тех, кому нет и тридцати, есть. А это самое главное.
Сергей Маталыгин и Алексей Овсянко из ОАО «Ведренское-Агро» в качестве комбайнера и помощника провели первую уборочную. Молодёжный экипаж намолотил 456 тонн зерна. В следующем году парни, нет сомнений, смогут добавить в результатах. Важно, чтобы хлеб на полях акционерного общества вырос хороший.

Молодые герои хлебных нив

Галина Авижа поздравила молодёжный экипаж в составе Сергея Маталыгина и Алексея Овсянко.

Пока же Сергей и Алексей признаны победителями районного соревнования среди молодёжных экипажей комбайнеров, задействованных на уборке зерновых. Поздравить ребят в хозяйство прибыли начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Галина Авижа и главный специалист Екатерина Догиль. Комбайнеру и помощнику вручены Дипломы и ценные подарки.

Молодые герои хлебных нив

Евгений Карага перевёз более 1100 тонн хлеба, за что и получил заслуженные награды.

Также отмечен успех Евгения Караги из ОАО «Дворец труда-Агро». На отвозке зерна от комбайнов молодой труженик проявил себя великолепно. В общей сложности перевёз 1112 тонн хлеба. Что и говорить, достойный результат.
Остаётся пожелать, чтобы молодёжь всё больше заявляла о себе. Добросовестный труд всегда будет оценён по достоинству.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Уборочная завершена. Самое время чествовать героев хлебных нив. Приятно отметить, что наряду с опытными тружениками достойных результатов добилась и молодёжь.
 
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