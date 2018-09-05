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Мошенники из Калинковичей скупали по всей стране товары в рассрочку. Ущерб - более 113 тысяч

06.09.2018 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура области направила в суд многоэпизодное дело о мошенничестве. Четверо обвиняемых, среди которых два мужчины и две женщины — жители Калинковичей и района, — находятся под стражей. Еще двое участников преступной группы в розыске.

В 2016—2017 годах ранее судимый за разбой и наркотики житель Калинковичей со своими друзьями по всей Беларуси скупал товары в рассрочку и перепродавал, не возвращая денег индивидуальным предпринимателям и магазинам, рассказал «Гомельской правде» замначальника отдела прокуратуры области Геннадий Струков.

Приятели оформляли рассрочку на себя, на подставных лиц, покупали телефоны, ноутбуки, телевизоры, холодильники, золотые изделия, мебель и многое другое. В итоге завладели ценностями на общую сумму более 113 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Всего обвиняемые совершили 60 преступлений.

Действия двух мужчин и женщины квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Еще одной женщине вменяется в вину мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере. Ущерб возмещен на сумму более 46 тысяч рублей, на имущество обвиняемых наложен арест.

 
 
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Приятели оформляли рассрочку на себя, на подставных лиц, покупали телефоны, ноутбуки, телевизоры, холодильники, золотые изделия, мебель и многое другое.
 
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