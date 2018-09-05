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LIVE из кабины пилотов. Центер и Борисевич отвечают на вопросы TUT.BY прямо в полете над Америкой
06.09.2018 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич 20 дней назад отправились
Трансляция начинается вскоре после 17.00 (по минскому времени). Сначала мы наблюдаем взлет самолета Cessna 182T в прямом эфире, а через несколько минут пилоты выходят на связь. Обсуждаем, как стоит развивать частную авиацию в Беларуси и как это работает в США.
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Сегодня в 17.00 пилоты белорусской кругосветки Александр Центер и Андрей Борисевич отвечают на вопросы TUT.BY прямо во время полета, из кабины самолета.
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