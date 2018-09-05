LIVE из кабины пилотов. Центер и Борисевич отвечают на вопросы TUT.BY прямо в полете над Америкой

Белорусские пилоты Александр Центер и Андрей Борисевич 20 дней назад отправились в полет вокруг света . Они пролетели тысячи километров над Россией до Дальнего Востока, побывали на Аляске, а сейчас летят над США. Они отвечают на вопросы TUT.BY прямо во время полета, из кабины самолета.

Трансляция начинается вскоре после 17.00 (по минскому времени). Сначала мы наблюдаем взлет самолета Cessna 182T в прямом эфире, а через несколько минут пилоты выходят на связь. Обсуждаем, как стоит развивать частную авиацию в Беларуси и как это работает в США.