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После длительного простоя заработала сортировочная станция

06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Мастер участка саночистки коммунальной службы Александр Домосканов рассказал о проделанной работе на полигоне: ВМР и строительные отходы отсортированы и убраны, на мусорном поле произведена полная пересыпка грунтом.
После длительного простоя заработала сортировочная станция
Видя своими глазами, каким далеким от совершенства в плане санитарии был полигон, даже не верилось, что за считанные дни там можно навести порядок. Снова выезжаем на место. И, действительно, огромная площадь больше не пестрит бутылками и бумагой.

– Как вам это удалось, – интересуемся у мастера.
– Люди и техника сделали свое дело, – с некой долей гордости говорит Александр Домосканов. И так же откровенно отмечает, что ускорителем послужили экологи. В понедельник они вернули с полигона трактор, груженый твердыми коммунальными отходами вперемешку со вторичными ресурсами. А куда везти мусор? Не в кусты же. Благо, что удалось запустить сортировочную станцию, которая длительное время была на простое. Сейчас вся техника прежде, чем попасть на полигон разгружается на сортировку. Здесь, как еноты-барабанщики из рекламы, отделяют мусор трудолюбивые коммунальники. В день через их руки проходит от 40 до 45 кубометров отходов. Пластику, стеклу, бумаге – всему свое место. В результате: на полигон идут машины только с ТКО. К слову, и на самом полигоне организована специальная площадка для вторичных ресурсов, где рабочие в случае необходимости могут заняться сортировкой. А работа эта, надо сказать, не из легких. Поэтому стоит, пожалуй, посочувствовать рабочим и поддержать выполнение госпрограммы, сортируя отходы перед тем, как отправить их в утиль.

 
 
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Мастер участка саночистки коммунальной службы Александр Домосканов рассказал о проделанной работе на полигоне: ВМР и строительные отходы отсортированы и...
 
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