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В сентябре около двухсот чечерских пятиклассников получат сборник сказок о финансах

06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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В течение сентября около двухсот пятиклассников из нашего района бесплатно получат сборник сказок на финансовую тематику, разработанных организатором республиканской акции «Твае першыя фінансы» – ОАО «Белагропромбанк».

В сентябре около двухсот чечерских пятиклассников получат сборник сказок о финансах

– Белагропромбанк проводит акцию «Твае першыя фінансы» уже не первый год. И если раньше данная кампания была ориентирована только на пятиклассников сельских школ, то теперь праздник приходит и в городские учреждения образования, – пояснила начальник ЦБУ №316 Екатерина Кудрячева. – Конечно, для детей важно хорошо учиться. Однако, для того чтобы стать успешным, необходимо быть и финансово грамотным. Надеемся, что благодаря книге «Твае першыя фінансы», ребята научатся не только сохранять деньги, но и приумножать их.
Книга «Твае першыя фінансы» – уникальное издание для Беларуси, которое призвано повысить финансовую грамотность наших детей. Сказочный персонаж Агрик в легкой и доступной форме рассказывает ребятам, что такое деньги, когда они появились, что такое банк, как он работает, какие мечты способен исполнить, а также отвечает на вопрос: правда ли, что пластиковыми карточками теперь могут пользоваться даже дети.

 
 
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В течение сентября около двухсот пятиклассников из нашего района бесплатно получат сборник сказок на финансовую тематику, разработанных организатором...
 
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