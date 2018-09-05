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Разговор о том, как проявить себя и предотвратить преступления
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Многие вспоминают годы учебы как самое лучшее время в жизни. Однако есть и такие учащиеся, которым вместо подготовки к экзаменам приходилось изучать Уголовный кодекс.
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Многие вспоминают годы учебы как самое лучшее время в жизни. Однако есть и такие учащиеся, которым вместо подготовки к экзаменам приходилось изучать Уголовный...
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