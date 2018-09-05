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Разговор о том, как проявить себя и предотвратить преступления

06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Многие вспоминают годы учебы как самое лучшее время в жизни. Однако есть и такие учащиеся, которым вместо подготовки к экзаменам приходилось изучать Уголовный кодекс.
Чтобы период освоения профессии был действительно интересным, в местном профлицее проводится обширная воспитательная работа. С самого начала учебного года ребятам не только прививают азы выбранной специальности, но привлекают к творческим и спортивным занятиям. На недавний круглый стол «Как предотвратить преступления» учащихся пригласили для того, чтобы рассказать им о возможностях проявить себя. Так, в районном Доме культуры действует множество кружков, где можно научиться петь и танцевать, участвовать в общественной жизни района. Любителей разных видов спорта ждут в шести секциях ДЮСШ. Стоит отметить, что при желании можно найти массу вариантов и развивать свои способности в свободное от учебы время.
При этом каждый должен осознавать, что несет ответственность как за свои успехи, так и за промахи. В беседе с заместителем прокурора района Евгенией Марковец речь шла о последствиях совершенных правонарушений и преступлений. Представители милиции, РОЧС, комиссии по делам несовершеннолетних привели ряд убедительных доводов, чтобы годы учебы не были испорчены горечью судебных приговоров.

Разговор о том, как проявить себя и предотвратить преступления

Разговор о том, как проявить себя и предотвратить преступления

 
 
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Многие вспоминают годы учебы как самое лучшее время в жизни. Однако есть и такие учащиеся, которым вместо подготовки к экзаменам приходилось изучать Уголовный...
 
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