Наш вклад в проведение акции «Восстановление святынь Беларуси».

В Гомеле состоялся областной этап республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси».

Участники волонтерского движения «Доброе Сердце БРСМ» в числе первых присоединились к этой милосердной миссии и направили свои усилия на благоустройство Храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Парни и девчата убирали от сорняков прилегающую территорию, окучивали цветники, оказывали иную помощь в наведении порядка. Лучшие активисты получили заслуженные награды и Личные книжки волонтера. От нашего района в общей команде добровольцев трудилась исполняющая обязанности первого секретаря райкома БРСМ Яна Орлова.



