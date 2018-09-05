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Наш вклад в проведение акции «Восстановление святынь Беларуси».

06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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В Гомеле состоялся областной этап республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси».
Участники волонтерского движения «Доброе Сердце БРСМ» в числе первых присоединились к этой милосердной миссии и направили свои усилия на благоустройство Храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Парни и девчата убирали от сорняков прилегающую территорию, окучивали цветники, оказывали иную помощь в наведении порядка. Лучшие активисты получили заслуженные награды и Личные книжки волонтера. От нашего района в общей команде добровольцев трудилась исполняющая обязанности первого секретаря райкома БРСМ Яна Орлова.

Наш вклад в проведение акции «Восстановление святынь Беларуси».

 

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле состоялся областной этап республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси». Участники волонтерского движения «Доброе Сердце...
 
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