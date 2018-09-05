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Наш вклад в проведение акции «Восстановление святынь Беларуси».
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В Гомеле состоялся областной этап республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси».
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В Гомеле состоялся областной этап республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси». Участники волонтерского движения «Доброе Сердце...
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