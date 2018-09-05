На полях Чечерского района идет уборка кукурузы на силос

Сейчас для тружеников села нет задачи важнее, чем заготовка кормов. После жатвы все хозяйства района приступили к уборке кукурузы и запасу впрок силоса для общественного животноводства.

По данным райсельхозпрода, всего в районе предстоит заготовить немногим более 130 тысяч тонн кукурузного силоса. Уже в силосные траншеи заложено 20 тысяч тонн. В основном объеме работы выполняются 12 высокопроизводительными кормоуборочными комплексами КВК-800 и Ягуар-870. На отвозке силоса задействовано 26 единиц техники. В помощь сельхозпредприятиям на поля вышла спецтехника местного профлицея, коммунальной и дорожных служб, ПМС и «Агротехсервиса».

Механизаторы трудятся весь световой день, чтобы максимально успеть выполнить работу в оптимальные сроки.



