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На полях Чечерского района идет уборка кукурузы на силос

06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Сейчас для тружеников села нет задачи важнее, чем заготовка кормов. После жатвы все хозяйства района приступили к уборке кукурузы и запасу впрок силоса для общественного животноводства.
По данным райсельхозпрода, всего в районе предстоит заготовить немногим более 130 тысяч тонн кукурузного силоса. Уже в силосные траншеи заложено 20 тысяч тонн. В основном объеме работы выполняются 12 высокопроизводительными кормоуборочными комплексами КВК-800 и Ягуар-870. На отвозке силоса задействовано 26 единиц техники. В помощь сельхозпредприятиям на поля вышла спецтехника местного профлицея, коммунальной и дорожных служб, ПМС и «Агротехсервиса».
Механизаторы трудятся весь световой день, чтобы максимально успеть выполнить работу в оптимальные сроки.

На полях Чечерского района идет уборка кукурузы на силос

 
 
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Сейчас для тружеников села нет задачи важнее, чем заготовка кормов. После жатвы все хозяйства района приступили к уборке кукурузы и запасу впрок силоса для...
 
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