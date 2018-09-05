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На полях Чечерского района идет уборка кукурузы на силос
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Сейчас для тружеников села нет задачи важнее, чем заготовка кормов. После жатвы все хозяйства района приступили к уборке кукурузы и запасу впрок силоса для общественного животноводства.
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Сейчас для тружеников села нет задачи важнее, чем заготовка кормов. После жатвы все хозяйства района приступили к уборке кукурузы и запасу впрок силоса для...
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