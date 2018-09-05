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Молодежные арт-площадки создадут во всех районах Гомельщины

06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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«Молодежное арт-пространство» для творческих и инициативных людей создадут во всех райцентрах Гомельской области, сообщил первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Молодежные арт-площадки создадут во всех районах Гомельщины

Реализация проекта, который станет частью общереспубликанской акции «#ЗаДело», стартует в день рождения БРСМ в Гомеле 6 сентября. Активисты планируют создать современную арт-площадку, где молодежь будет обсуждать идеи, делиться инициативами, рассматривать актуальные проблемы и т.д. На этой территории БРСМ будет организовывать интерактивные бизнес-встречи, мастер-классы по искусству, спортивным направлениям, здоровому образу жизни, фестивали и творческие мероприятия.
Первым «Молодежное арт-пространство» обретет областной центр. По словам первого секретаря обкома, в течение года подобные площадки появятся во всех районах региона. Они станут центром притяжения творческих, креативных, интеллектуальных, спортивных молодых людей.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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«Молодежное арт-пространство» для творческих и инициативных людей создадут во всех райцентрах Гомельской области, сообщил первый секретарь областного комитета...
 
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