Молодежные арт-площадки создадут во всех районах Гомельщины

«Молодежное арт-пространство» для творческих и инициативных людей создадут во всех райцентрах Гомельской области, сообщил первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.





Реализация проекта, который станет частью общереспубликанской акции «#ЗаДело», стартует в день рождения БРСМ в Гомеле 6 сентября. Активисты планируют создать современную арт-площадку, где молодежь будет обсуждать идеи, делиться инициативами, рассматривать актуальные проблемы и т.д. На этой территории БРСМ будет организовывать интерактивные бизнес-встречи, мастер-классы по искусству, спортивным направлениям, здоровому образу жизни, фестивали и творческие мероприятия.

Первым «Молодежное арт-пространство» обретет областной центр. По словам первого секретаря обкома, в течение года подобные площадки появятся во всех районах региона. Они станут центром притяжения творческих, креативных, интеллектуальных, спортивных молодых людей.