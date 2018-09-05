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Молодежные арт-площадки создадут во всех районах Гомельщины
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
«Молодежное арт-пространство» для творческих и инициативных людей создадут во всех райцентрах Гомельской области, сообщил первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.
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«Молодежное арт-пространство» для творческих и инициативных людей создадут во всех райцентрах Гомельской области, сообщил первый секретарь областного комитета...
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