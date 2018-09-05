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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные
06.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Сентябрь продолжает радовать нас комфортной летней погодой. Температурный фон на 3–8 градусов превышает климатическую норму. Так тепло в первые дни осени бывает нечасто: за последние 70 лет это в третий раз.
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Сентябрь продолжает радовать нас комфортной летней погодой. Температурный фон на 3–8 градусов превышает климатическую норму. Так тепло в первые дни осени бывает...
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