Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные

Сентябрь продолжает радовать нас комфортной летней погодой. Температурный фон на 3–8 градусов превышает климатическую норму. Так тепло в первые дни осени бывает нечасто: за последние 70 лет это в третий раз.





В пятницу, 7 сентября, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Лишь ночью и утром по юго-западу Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается небольшая облачность, будет в основном без осадков. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 10-16 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 21-27 градусов.

В субботу, 8 сентября, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему югу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем — плюс 20-26 градусов.

В воскресенье, 9 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем — 21-27 градусов тепла.