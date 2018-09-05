С входом по чипу. В Лебяжьем открыли ясли-сад, в который вложил деньги турецкий инвестор

В Лебяжьем сегодня открыли ясли-сад на 230 мест. В этот проект частично вкладывал инвестиции и турецкий фонд. Садик открывал молодой глава Центрального района и представители турецкого посольства. Мы посмотрели, как выглядит учреждение, и узнали, чем оно отличается от остальных.





Новый сад на Мястровской, 30, — типовой. Внешне он очень похож на сад в Сухарево , который открыли в апреле, — с таким же высоким забором. Сад построил за 10 месяцев УКС Центрального района. В финансировании принимал участие турецкий фонд «Маариф» (фонд занимается запуском учебных заведений в других странах. — Прим. TUT.BY). Стоимость объекта около 7 миллионов рублей, из них примерно 250 тысяч рублей — турецкие инвестиции.



Заведующая садом Елена Лосевич, справа от нее — глава Центрального района Дмитрий Петруша.

На открытии присутствовали глава Центрального района Дмитрий Петруша, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь госпожа Нилвана Дарама, а также представители турецкого бизнеса. Так, на мероприятие были приглашены гендиректор турецкой фармацевтической компании Nobel Ilac — Джихангир Шен, Эрдал Яйла — главный финансовый директор life:), а также Сабри Сарычопур — глава дизайн-бюро «Грин Студио».



Джихангир Шен и Сабри Сарычопур

Эрдал Яйла

Заметим, что пока это самый дорогой сад. В ясли, которые сегодня открывают на Карского, вложили 5,6 миллиона рублей. Строительство сада в Сухарево, который открывали в апреле, потянуло на 5,3 миллиона рублей.

Планшетный стол, турецкая группа и занятия для коррекции речи

Заведующая детским садом Елена Лосевич провела для гостей экскурсию по новому учреждению.

Сад укомплектован уже полностью и рассчитан на 230 мест, на 12 групп. Две из них — ясельные, для детей до трех лет. Также есть одна турецкая группа.

— Это было условие турецкого инвестора, чтобы здесь была группа, где детей будут обучать турецкому языку, — поясняет нам директор УКС Центрального района Людмила Князева.

— Попасть на территорию можно только по звонку или по чипу. Здание по периметру оборудовано системой видеонаблюдения, на входе вахтер увидит, кто хочет войти, — тогда пускает, — рассказывает заведующая.











У садика есть своя направленность — вело- и экотуризм. Детей будут учить ездить на велосипедах, около сада уже поставили небольшую парковку. На открытии чиновники подарили больше 30 велосипедов для ребят разных возрастов.

Заведующая рассказывает, что отличие этого сада от другого типового — в основном в оформлении: всеми дизайнерскими деталями занималось руководство сада, УКС пошел на уступки.















Чтобы дети чувствовали себя комфортно, в холле на входе преподаватели нарисовали на стенах овечек: заведующая говорит, что так дети успокаиваются и перестают плакать.

В комнатах много детских игр — есть и «больница», и «магазин», и «паркинг». Елена Лосевич отмечает, что хватило всего: игрушек закупили на 150 тысяч рублей.

В садике есть бассейн, компьютерный класс с интерактивным столом для детей, несколько залов для физкультуры. В учреждении откроют две специальные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Занятия в садике начнутся со следующей недели.





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Сегодня в Минске также открывают ясли-сад № 96 на улице Академика Карского, 11. А 7 сентября на Дроздовича, 2, покажут новый детский сад № 56.