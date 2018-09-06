ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Содержание утверждать не нужно". Законно ли сняли рекламу с Некляевым и Жигамонтом с проспекта?

06.09.2018 23:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На днях в центре Минска установили билборды с поэтом и оппозиционером Владимиром Некляевым в вышиванке и белорусским телеведущим и путешественником Юрием Жигамонтом. Рекламу сняли спустя несколько часов «по звонку». Мы поинтересовались у юристов, был ли законным такой демонтаж.


Фото: Татьяна Короткевич / Facebook

Основатель магазина Павел Белоус говорит, что рекламное агентство попросили снять баннеры «по звонку» — от кого, в агентстве не говорят. Теперь основателя магазина направляют в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома для согласования рекламы. Раз в неделю по средам там собирается рабочая группа по согласованию эскизов.

— У агенцтве кажуць, што без іх дазволу не павесяць. Мы сходзім, каб атрымаць пісьмовы адказ, бо хочацца разабрацца ў сітуацыі і зразумець, чым жа іх так спужаў Някляеў з усмешкай і добрымі словамі на праспекце.

Предприниматель уточнил, что в комитет пойдет все же глава рекламного агентства и отнесет четыре макета на согласование властей.

Белоус говорит, что согласно декрету президента от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», рекламным агентствам при размещении наружной рекламы не нужно ее согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными государственными органами.

Предприниматель рассказал, что в 2017 году, до того как декрет вступил в силу, магазину не согласовали фразу на баннере «Крама, дзе жыве Беларусь». Тогда пришлось писать «Крама, дзе знойдзеш Беларусь».

Эти же старые баннеры повесили сейчас на место рекламы с Некляевым и Жигамонтом.


Фото: facebook.com/belavus

В рекламном агентстве «МК», с которым сотрудничает Павел Белоус, руководитель Мария Ковалевская сказала нам, что она очень сильно занята и работает, после чего попрощалась и положила трубку.

«Утверждать содержание наружной рекламы не нужно»

Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста компании REVERA Екатерину Попову.

— Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» отменил процедуру согласования наружной рекламы. Поэтому утверждать ее содержание не нужно. При этом реклама должна соответствовать общим требованиям: быть этичной, достоверной и добросовестной.

Запрещена реклама наркотиков, порнографических материалов, секс-услуг, товаров, запрещенных к производству или реализации, услуг гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок и прочего.


Так выглядят все четыре баннера, которые хотели разместить на улицах Минска. Фото: facebook.com/belavus

Кроме этого, как поясняет специалист, в рекламе можно использовать имена, псевдонимы, образы или высказывания белорусов только после их предварительного согласия. Белоус нам пояснял, что со всеми участниками рекламной кампании были подписаны договоры.

— Если реклама касается особых групп товаров: алкоголя, табака, лекарств, обучения и работы за рубежом, лотерей или азартных игр — нужно учитывать запреты и специальные условия для такой рекламы.

«Если условия были соблюдены, то демонтаж рекламы нельзя признать законным»

Юрист уточняет: с согласованием в этом вопросе связан только предмет, средство размещения наружной рекламы — то есть билборд, вывеска, кронштейн и прочее (кроме зонтов, навесов, тентов, ограждений, которые используют для работы мини-кафе, летних террас, палаток и киосков). На средство рекламы нужно получать разрешение или паспорт в местном исполнительном комитете. Делается это по заявительному принципу.

Не утвердить паспорт могут только в случае, если вывески и билборды не соответствуют архитектурному облику зданий и застройке.

Интересуемся у Екатерины Поповой, законно ли в таком случае сняли рекламу с Некляевым и Жигамонтом?

— Данная реклама должна соответствовать трем требованиям: на средство наружной рекламы, где она была размещена, получено разрешение; на использование образов, имен и цитат людей, размещенных на плакатах, получено их согласие; реклама не касается особых групп товаров. Если эти условия были соблюдены, то демонтаж рекламы нельзя признать законным.

Напомним, на билбордах Некляев и Жигамонт в вышиванке рекламируют акцию #добрыясловы магазина Symbal.by. Владимир Некляев подписан только как «беларускі пісьменнік». Магазин планировал установить такую же рекламу с Лявоном Вольским и Мелитиной Станютой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрист рассказала, какие согласования нужны для наружной рекламы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Глава СК: Анафилактический шок не является основанием для возбуждения уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика