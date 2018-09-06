"Содержание утверждать не нужно". Законно ли сняли рекламу с Некляевым и Жигамонтом с проспекта?

На днях в центре Минска установили билборды с поэтом и оппозиционером Владимиром Некляевым в вышиванке и белорусским телеведущим и путешественником Юрием Жигамонтом. Рекламу сняли спустя несколько часов «по звонку». Мы поинтересовались у юристов, был ли законным такой демонтаж.



Фото: Татьяна Короткевич / Facebook

Основатель магазина Павел Белоус говорит, что рекламное агентство попросили снять баннеры «по звонку» — от кого, в агентстве не говорят. Теперь основателя магазина направляют в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома для согласования рекламы. Раз в неделю по средам там собирается рабочая группа по согласованию эскизов.

— У агенцтве кажуць, што без іх дазволу не павесяць. Мы сходзім, каб атрымаць пісьмовы адказ, бо хочацца разабрацца ў сітуацыі і зразумець, чым жа іх так спужаў Някляеў з усмешкай і добрымі словамі на праспекце.

Предприниматель уточнил, что в комитет пойдет все же глава рекламного агентства и отнесет четыре макета на согласование властей.

Белоус говорит, что согласно декрету президента от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», рекламным агентствам при размещении наружной рекламы не нужно ее согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными государственными органами.

Предприниматель рассказал, что в 2017 году, до того как декрет вступил в силу, магазину не согласовали фразу на баннере «Крама, дзе жыве Беларусь». Тогда пришлось писать «Крама, дзе знойдзеш Беларусь».

Эти же старые баннеры повесили сейчас на место рекламы с Некляевым и Жигамонтом.



Фото: facebook.com/belavus

В рекламном агентстве «МК», с которым сотрудничает Павел Белоус, руководитель Мария Ковалевская сказала нам, что она очень сильно занята и работает, после чего попрощалась и положила трубку.

«Утверждать содержание наружной рекламы не нужно»

Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста компании REVERA Екатерину Попову.

— Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» отменил процедуру согласования наружной рекламы. Поэтому утверждать ее содержание не нужно. При этом реклама должна соответствовать общим требованиям: быть этичной, достоверной и добросовестной.

Запрещена реклама наркотиков, порнографических материалов, секс-услуг, товаров, запрещенных к производству или реализации, услуг гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок и прочего.



Так выглядят все четыре баннера, которые хотели разместить на улицах Минска. Фото: facebook.com/belavus

Кроме этого, как поясняет специалист, в рекламе можно использовать имена, псевдонимы, образы или высказывания белорусов только после их предварительного согласия. Белоус нам пояснял, что со всеми участниками рекламной кампании были подписаны договоры.

— Если реклама касается особых групп товаров: алкоголя, табака, лекарств, обучения и работы за рубежом, лотерей или азартных игр — нужно учитывать запреты и специальные условия для такой рекламы.

«Если условия были соблюдены, то демонтаж рекламы нельзя признать законным»

Юрист уточняет: с согласованием в этом вопросе связан только предмет, средство размещения наружной рекламы — то есть билборд, вывеска, кронштейн и прочее (кроме зонтов, навесов, тентов, ограждений, которые используют для работы мини-кафе, летних террас, палаток и киосков). На средство рекламы нужно получать разрешение или паспорт в местном исполнительном комитете. Делается это по заявительному принципу.

Не утвердить паспорт могут только в случае, если вывески и билборды не соответствуют архитектурному облику зданий и застройке.

Интересуемся у Екатерины Поповой, законно ли в таком случае сняли рекламу с Некляевым и Жигамонтом?

— Данная реклама должна соответствовать трем требованиям: на средство наружной рекламы, где она была размещена, получено разрешение; на использование образов, имен и цитат людей, размещенных на плакатах, получено их согласие; реклама не касается особых групп товаров. Если эти условия были соблюдены, то демонтаж рекламы нельзя признать законным.

Напомним , на билбордах Некляев и Жигамонт в вышиванке рекламируют акцию #добрыясловы магазина Symbal.by. Владимир Некляев подписан только как «беларускі пісьменнік». Магазин планировал установить такую же рекламу с Лявоном Вольским и Мелитиной Станютой.