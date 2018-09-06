Глава СК: Анафилактический шок не является основанием для возбуждения уголовного дела

Глава Следственного комитета Иван Носкевич призвал не делать преждевременных выводов в связи с делом о смерти ребенка после введения вакцины в Ганцевичском районе. Он также пообещал, что как только появятся малейшие основания для возбуждения уголовного дела, оно будет возбуждено.



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Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что материалы проверки находятся в главном следственном управлении центрального аппарата СК. Он призвал не делать преждевременных выводов и быть осторожнее в высказываниях.

«Я бы более осторожно использовал терминологию, а именно связанную с тем, что „это не та вакцина“, „это некие испытания над детьми“. Эти журналистские штампы могут только навредить», — считает председатель СК.

По его словам, пока в этом случае не возбуждалось уголовное дело, потому что нет заключения о причине смерти ребенка.

«Предположительно, на основании судебно-медицинского вскрытия можно сделать первоначальный вывод, что, скорее всего, это анафилактический шок, что само по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела», — сказал он.

Формата доследственной проверки достаточно, чтобы установить причину смерти и обстоятельства попадания вакцины на территорию нашей страны, отметил Носкевич. Следователи проверяют законность закупки вакцины.

«Мы работаем в тесном контакте с коллегами из КГБ, в производстве которых находится ряд уголовных дел в отношении фигурантов из сферы здравоохранения, где в том числе отслеживается вопрос тендерных закупок лекарств на территорию страны. Как только у нас появятся малейшие основания для возбуждения уголовного дела, поверьте, по этому факту оно будет возбуждено и расследование будет проводиться уже в рамках уголовного дела», — сказал глава ведомства.

Носкевич заявил, что «как должностное лицо и как отец» понимает, насколько важно расследовать это дело, и заверил, что ведомство приложит все усилия, чтобы в данной ситуации «белое назвать белым, а черное — черным».

Ранее Носкевич заявлял , что пока нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием конкурентной борьбы производителей вакцин, но такую версию не исключают.

Напомним, трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция). На данный момент приостановлено применение двух серий указанных вакцин до момента выполнения всех необходимых расследований.

Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил , что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

Издание «Ежедневник» провело журналистское расследование, где автор поставил вопрос о правомерности использования в Беларуси южнокорейской вакцины. После чего Минздрав посчитал , что эти материалы могут причинить вред национальной безопасности Беларуси в сфере здравоохранения, и направил соответствующие документы в Генеральную прокуратуру.

С другой стороны, представитель ВОЗ в Беларуси отметил , что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна.

В Минздраве назвали вероятную причину смерти ребенка — анафилаксия.