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Глава СК: Анафилактический шок не является основанием для возбуждения уголовного дела
06.09.2018 23:05 — Новости Общества | Tut.by
Глава Следственного комитета Иван Носкевич призвал не делать преждевременных выводов в связи с делом о смерти ребенка после введения вакцины в Ганцевичском районе. Он также пообещал, что как только появятся малейшие основания для возбуждения уголовного дела, оно будет возбуждено.
Носкевич в эфире телеканала
«Я бы более осторожно использовал терминологию, а именно связанную с тем, что „это не та вакцина“, „это некие испытания над детьми“. Эти журналистские штампы могут только навредить», — считает председатель СК.
По его словам, пока в этом случае не возбуждалось уголовное дело, потому что нет заключения о причине смерти ребенка.
«Предположительно, на основании судебно-медицинского вскрытия можно сделать первоначальный вывод, что, скорее всего, это анафилактический шок, что само по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела», — сказал он.
Формата доследственной проверки достаточно, чтобы установить причину смерти и обстоятельства попадания вакцины на территорию нашей страны, отметил Носкевич. Следователи проверяют законность закупки вакцины.
«Мы работаем в тесном контакте с коллегами из КГБ, в производстве которых находится ряд уголовных дел в отношении фигурантов из сферы здравоохранения, где в том числе отслеживается вопрос тендерных закупок лекарств на территорию страны. Как только у нас появятся малейшие основания для возбуждения уголовного дела, поверьте, по этому факту оно будет возбуждено и расследование будет проводиться уже в рамках уголовного дела», — сказал глава ведомства.
Носкевич заявил, что «как должностное лицо и как отец» понимает, насколько важно расследовать это дело, и заверил, что ведомство приложит все усилия, чтобы в данной ситуации «белое назвать белым, а черное — черным».
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Глава Следственного комитета Иван Носкевич призвал не делать преждевременных выводов в связи с делом о смерти ребенка после введения вакцины в Ганцевчском...
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