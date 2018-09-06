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Следственная группа по делу Коржича сделала все возможное, считает глава СК

06.09.2018 23:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич убежден, что в деле о гибели военнослужащего Александра Коржича будет достигнут принцип справедливости.

"Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что возможно было в данной ситуации, — заявил Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1". — В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования. Я надеюсь, что приняты соответствующие жесткие меры, и хотелось бы верить в то, что подобные вещи повторяться впредь не будут".

По словам главы СК, в рамках расследования дела Коржича возбуждено 10 уголовных дел, касающихся неуставных отношений в воинской части в Печах, в отношении 13 лиц. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии.

Отвечая на вопрос, почему по делу не проходят старшие командиры, Носкевич отметил, что в уголовном праве закреплен принцип персональной ответственности. "То есть с точки зрения следствия обвинение предъявлено именно тем фигурантам, которые, по нашему мнению, виновны в том, что солдат наложил на себя руки", — сказал руководитель комитета.

"Понятно, — продолжил он, — что нужно говорить об опосредованной вине. В этой связи наступают иные виды ответственности. В частности командир части уволен, командир роты тоже привлекается к уголовной ответственности — но за те преступления, которые инкриминируются ему непосредственно. Равно как и привлекаются к уголовной ответственности и прапорщик, и старшина этой роты. Опять же ему инкриминируется именно то, в чем он виноват".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич убежден, что в деле о гибели военнослужащего Александра Коржича будет достигнут принцип...
 
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