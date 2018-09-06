Лето будет и в первые сентябрьские выходные. Погода в Витебске

Температура воздуха в первую неделю сентября на 3−6 градусов превышает климатическую норму и характерна для середины июля. Теплая погода сохранится и в выходные, сообщает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу и воскресенье, 8−9 сентября, в Витебске температура воздуха ночью +14…16°С, в разгар дня +23…25°С. Небольшая облачность, без осадков.