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Лето будет и в первые сентябрьские выходные. Погода в Витебске
07.09.2018 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Температура воздуха в первую неделю сентября на 3−6 градусов превышает климатическую норму и характерна для середины июля. Теплая погода сохранится и в выходные,
В субботу и воскресенье, 8−9 сентября, в Витебске температура воздуха ночью +14…16°С, в разгар дня +23…25°С. Небольшая облачность, без осадков.
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Температура воздуха на первой неделе сентября на 3−6 градусов превышает климатическую норму и характерна для середины июля. Теплая погода сохранится и в выходные.
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