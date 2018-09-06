Здравствуйте!

В эти выходные (да-да, уже пятница, поверьте своему счастью!) столица будет отмечать День города. По этому поводу в центре Минска даже установили торт — зацените . Не теряйте время даром, выбирайте, куда сходить в уикенд, чтобы насладиться атмосферой праздника в любимом городе. Погода вроде не подведет. А пока вспомним важные новости четверга.



Фото взято с сайта: nhm.ac.uk

ВАЖНОЕ

Вчера президент принял с докладом нового главу правительства Сергея Румаса. Они обсудили экономику, планирование бюджета, подготовку к II Европейским играм и перспективы в белорусском футболе. Кстати, Румас считает , что 36 членов правительства для небольшой страны много. Он также рассказал, что Беларусь обсуждает с Россией кредиты на 1,4 млрд долларов. Между прочим, «зависшие» 200 млн долларов от ЕФСР нам обещают перечислить в течение месяца.

С докладом к президенту ходил и глава Следственного комитета Иван Носкевич. Позже он сообщил, что расследование по «делу БЕЛТА» близится к завершению, а наказание не будет суровым. Кроме того, пояснил , почему не возбуждали уголовное дело по факту смерти ребенка после введения вакцины в Ганцевичском районе.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Снова Россельхознадзор имеет к нам претензии: на этот раз дело в мясе. Ведомство грозит запретить ввоз из нашей страны всей мясной продукции с содержанием свинины.

Мы покопались в статистике и выяснили, чем чаще всего болеют дети в Беларуси и что об их здоровье думают родители. Представили вам эту информацию в удобных картинках. Есть новости и в сфере образования — за последние пять лет в ссузах появилось 15 новых специальностей . Еще немного про детей. Из спецучилища в Могилеве снова сбежали воспитанники. Дети бегут не первый раз из этого заведения. В этот раз уже неделю ищут троих. В Могилеве же продолжается суд по делу о гибели двоих мальчиков из-за рухнувшего на них недостроенного частного дома. Допрашивали свидетелей вчера.

В культурной жизни столицы не все гладко: перенесли премьеру оперы «Саломея» — и вот почему .

Пометьте себе, что после 11 октября возможны сбои в Сети. Мы узнали, затронет ли проблема белорусов (спойлер: не бойтесь, без любимых соцсетей и сайтов не останетесь).

В Беларуси повышают штрафы за некоторые налоговые нарушения. Произойдет это в конце октября. Ищите себя в списках — узнавайте, затронут ли вас изменения .

Новости хоккея : «Юность» разгромила «Мальмё» в Лиге чемпионов, «Неман» пропустил шесть шайб от «Кометы».

«Дело Скрипалей»: Германия, США, Франция и Канада поддержали заявление Британии о причастности РФ к отравлению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения. Британия созвала Совбез ООН: горячую тему обсудили , несколько выпадов в адрес друг друга сделали.

ПОПУЛЯРНОЕ

Удивительная история произошла в одном агрогородке Минской области. Многодетная мать спросила губернатора, почему ей не дают орден. Ответ удивил: когда чиновники пришли с проверкой в дом женщины в 9 часов утра, там были разбросаны игрушки и не застелена кровать.

Белорусские врачи спасли женщину с редким заболеванием. Бедняжка мучилась от головных болей 23 года. Читайте все подробности тут .





Помните, наш президент два дня назад убирал урожай на участке? Его пресс-секретарь рассказала нам, как это было, какие на вкус арбузы и какой сорт картофеля лучше.

Кто-то работу никак найти не может, а в Вилейке вот не хватает инспекторов ГАИ . И зарплата неплохая, и требования к кандидатам адекватные — так в чем же дело?

Когда видишь эту женщину и узнаешь сколько ей лет, не веришь. Посмотрите и вы, как 70-летней британке удается сохранять модельную фигуру . Секрет прост — круассаны и вино… и занятия спортом 7 раз в неделю. Эта женщина, должно быть, не знает плохого настроения, а вот в Минске кто-то явно был не в духе и снес необычную скульптуру на Октябрьской.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

За убийство менеджера двух минчан приговорили к 23 и 24 годам колонии. Сходили на суд по этому сложному делу. Тело убитого до сих пор не найдено. Родные жертвы не раз обращались к обвиняемым с просьбой сказать, где находится его тело, чтобы по-человечески похоронить, но все безрезультатно.

Мы побывали в гостях у семьи столичных дауншифтеров. Минчане перебрались в глубинку, чтобы выращивать редких змей . Все бы ничего, да вот только деревня возмутилась. А пара всего лишь хочет разводить змеек — у них уже 100 особей разных видов.



Фото: Станислав Коршунов

Подолжаем наш проект «Путь молока». Почитайте вторую историю: она про пастуха, у которого и отец был пастухом. Мужчина рассказал TUT.BY о своей работе, о цене молока и о нелегкой жизни в деревне.

Веселый эксперимент от нашей AFISHA.TUT.BY: подростки угадывают современные треки и песни из 90-х. А вы сможете?

На днях в центре Минска установили билборды с Некляевым и Жигамонтом в вышиванках. Рекламу сняли спустя несколько часов «по звонку». Мы поинтересовались у юристов, был ли законным такой демонтаж .

Если вы пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах» , смотрите запись. Тема все та же — обновленное белорусское правительство.

Все новости четверга, 6 сентября

Кстати, хорошая новость для любителей «Би-2» — они выступят в двух городах Беларуси с симфоническим оркестром. Должно быть круто. Заходите в новость, чтобы узнать, жителям каких городов повезло. А кто не попадает на концерт, в утешение получает 10 отличных фотографий дикой природы .

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