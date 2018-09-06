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В Речице будут судить двух руководителей, которые переложили штрафы ГАИ на подчиненных

07.09.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Речицкого района рассмотрит уголовные дела в отношении двух должностных лиц сельскохозяйственных предприятий. По информации пресс-службы Гомельского областного суда, руководители обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК).

Как стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры, руководители сельскохозяйственных предприятий переложили штрафы за превышение скорости на подчиненных. В 2017 году начальники превысили скорость. Нарушение было зафиксировано при помощи специального технического средства с функцией фотосъемки. Информация о превышении скорости поступила на предприятия.

Чтобы избежать ответственности, руководители представили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы их водители были в тот момент за рулем служебных автомобилей. Они и были наказаны штрафами.

В отношении двух должностных лиц за злоупотребление служебными полномочиями были возбуждены уголовные дела.

Рассмотрение дел пройдет 7 сентября в суде Речицкого района, в 10.30 и 14.30.

 
 
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Суд Речицкого района рассмотрит уголовные дела в отношении двух должностных лиц сельскохозяйственных предприятий.
 
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