|
Нужно больше нянь! В Могилеве не хватает помощниц многодетным семьям
07.09.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Востребованность в нянях в Могилеве выросла в полтора раза. Это связано с тем, что количество семей, воспитывающих двойняшек и тройняшек, в областном центре растет.
Только в Ленинском районе Могилева сейчас работают 16 нянь. Они помогают воспитывать три тройни и восемнадцать двойняшек. График работы няни в семье, где воспитывается двойня, — 4 часа каждый будний день. В случае с тройняшками эта цифра вдвое больше — 8 часов каждый будний день.
Работники соцзащиты говорят, что услуга няни предоставляется в том числе семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также родителям, если они оба имеют первую или вторую группу инвалидности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Востребованность в нянях в Могилеве выросла в полтора раза. Это связано с тем, что количество семей, воспитывающих двойняшек и тройняшек, в областном центре растет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)