Нужно больше нянь! В Могилеве не хватает помощниц многодетным семьям

Востребованность в нянях в Могилеве выросла в полтора раза. Это связано с тем, что количество семей, воспитывающих двойняшек и тройняшек, в областном центре растет.

Только в Ленинском районе Могилева сейчас работают 16 нянь. Они помогают воспитывать три тройни и восемнадцать двойняшек. График работы няни в семье, где воспитывается двойня, — 4 часа каждый будний день. В случае с тройняшками эта цифра вдвое больше — 8 часов каждый будний день.

Работники соцзащиты говорят, что услуга няни предоставляется в том числе семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также родителям, если они оба имеют первую или вторую группу инвалидности.