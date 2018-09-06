ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нужно больше нянь! В Могилеве не хватает помощниц многодетным семьям

07.09.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Востребованность в нянях в Могилеве выросла в полтора раза. Это связано с тем, что количество семей, воспитывающих двойняшек и тройняшек, в областном центре растет.

Только в Ленинском районе Могилева сейчас работают 16 нянь. Они помогают воспитывать три тройни и восемнадцать двойняшек. График работы няни в семье, где воспитывается двойня, — 4 часа каждый будний день. В случае с тройняшками эта цифра вдвое больше — 8 часов каждый будний день.

Работники соцзащиты говорят, что услуга няни предоставляется в том числе семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также родителям, если они оба имеют первую или вторую группу инвалидности.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Востребованность в нянях в Могилеве выросла в полтора раза. Это связано с тем, что количество семей, воспитывающих двойняшек и тройняшек, в областном центре растет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Людзі Смаргоншчыны: Іна Савіцкая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика