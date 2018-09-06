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Lego-робототехника и 3D моделирование. В двух гимназиях Барановичей работают STEM-центры
07.09.2018 08:10 — Новости Общества | Tut.by
В барановичских гимназиях № 3 и № 4 работают первые в Брестской области STEM-центры,
Теперь барановичские школьники смогут заниматься LEGO-робототехникой, программированием, 3D-моделированием, а также развивать другие высокотехнологичные навыки.
«В STEM-центрах школьники могут получать качественное дополнительное образование по естественным и техническим наукам, инженерии и математике. А в отличие от кружков и курсов, STEM-центры дают детям возможность заниматься абсолютно бесплатно. Ребята с интересом осваивают языки программирования, конструируют роботов и печатают свои первые изобретения на 3D-принтере», — отмечается на сайте ассоциации.
В 2018 году в Брестской области планируется открыть как минимум еще один такой класс.
В STEM-центрах будут заниматься не только гимназисты, но и ученики других учреждений образования Барановичей и района.
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Теперь барановичские школьники смогут заниматься LEGO-робототехникой, программированием, 3D-моделированием, а также развивать другие высокотехнологичные навыки.
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