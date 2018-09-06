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БЕЛТА и Белорусская республиканская коллегия адвокатов запускают цикл материалов на правовую тему

07.09.2018 08:30 — Новости Общества | БелТА  
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов запускают цикл материалов на правовую тематику "Право на защиту: советы адвоката".

Опытные адвокаты расскажут о том, как на законных основаниях требовать компенсации за утерянный багаж, получить возмещение ущерба при повреждении имущества, обезопасить свое здоровье и кошелек.

В первом материале цикла адвокат ответит на вопросы, как защитить права туристов, доказать, что туристическая компания недобросовестно исполнила свои обязательства, и в каких случаях можно рассчитывать на компенсацию.

Если у вас есть вопросы к адвокату, присылайте их по адресу advice@belta.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов запускают цикл материалов на...
 
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