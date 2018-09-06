Завтрак не дома. Спросили у белорусов, почему они идут с утра в кафе

Для того, чтобы съесть здоровый сытный завтрак, совсем не обязательно стоять ни свет ни заря у плиты. Некоторые белорусы это мнение разделяют: они не хотят тратить время на сковородки и забегают перекусить в ближайшее кафе. Мы отправились в « Пицца Темпо », чтобы узнать, кто предпочитает готовый завтрак вместо домашней кухни.

«Заказала пасту — нужно подкрепиться после полета»



Юнона Горбацевич, бортпроводница, и Алексей Сивчик, студент.

Друзья встретились с утра в пиццерии после долгого пути: Юнона только что вернулась из рейса, а Алексей — из отпуска.

— Дома обычно времени нет, да и с утра не очень есть хочется, — делится Юнона. — Поэтому ограничиваюсь только кофе. Но сегодня заказала пасту карбонара: нужно подкрепиться после полета. Запиваю все это смузи с апельсиновым соком, киви и бананом: вкусно и полезно.

— Да, дома всегда завтракаешь чем-то легким. Чай, кофе, печеньки… — поддерживает подругу Алексей. — Сейчас решил попробовать блинчики с творогом, выглядят очень аппетитно. Ну и вместо горячего напитка — клюквенно-клубничный смузи.

Ребята считают, что можно приготовить хороший завтрак и дома: если закупиться продуктами, то их хватит надолго, не на один раз. Но наши собеседники все равно сходятся в одном: дело не в деньгах, угощать себя завтраками в кафе можно и нужно.



Блинчики с творогом и сметаной (блюдо из меню завтраков до 12:00) — 2,90 рубля в сети «Пицца Темпо».

Спагетти карбонара с белым вином, обжаренным беконом, твердым сыром и базиликом — 8,10 рублей в сети «Пицца Темпо».

«Если куда-то выходим, можно себя побаловать»



Валентина Алексеевна, пенсионерка и Вера, школьница.

— Мы рано приехали в Минск из Гомеля по делам. Немного погуляли по столице, проголодались и зашли в первое место, которое приглянулось: тут виды очень хорошие (речь идет о кафе в ТРЦ «Галилео». — Прим. TUT.BY). К тому же, мы очень любим пиццу. Дома на завтрак Верочка обычно кушает блины или яичницу, — кивает Валентина Алексеевна на внучку. — Да и я считаю, что полезнее всего завтракать кашами, яйцами — чем-то не очень жирным или жареным. Но если куда-то выходим, то можно себя побаловать. Например, как сегодня: заказали пиццу «Флорентийскую». По описанию она очень сытная, а у нас впереди долгий день и подкрепиться нужно основательно.

Но и от полезных блюд бабушка не отказалась: себе изменять нельзя. Поэтому в заказе есть еще и аппетитные яйца «Бенедикт» с беконом, свежими помидорами и листьями салата.

— Чем не полноценный завтрак? — улыбается героиня.



Яйца «Бенедикт» с обжаренным беконом, свежими помидорами и хрустящими тостами (блюдо из меню завтраков до 12:00) — 5,90 рублей в сети «Пицца Темпо»

Флорентийская пицца (18 см) с луком-пореем, маринованными опятами, ветчиной, свининой и чесночным маслом — 6,50 рублей в сети «Пицца Темпо»

«Дома пришлось бы готовить продукты с вечера»



Руслан Пряхин, студент.

— Для меня плюсы завтраков вне дома очевидны. Один из них — экономия времени утром. Зайти и перекусить всегда можно по дороге на учебу или работу. Конечно, дома тоже готовлю, когда есть возможность. Однако не всегда получается сделать то, что хочется. Чаще всего получается просто яичница или омлет. В кафе заказываю то же самое, но это уже другой уровень: тут тебе и гарнир, какой захочешь (овощи, картошка, жареные бобы), и соусы, и мясо. Порции большие, до обеда хватает с лихвой.

Возможно, если бы я заготавливал все продукты для завтрака с вечера, то дома мне бы тоже хватало времени приготовить что-то похожее. Но пока что удобнее заглядывать в кафе. Сегодня я выбрал «английский завтрак».



Английский завтрак: яичница из двух яиц, жареные сосиски, помидор, обжаренный бекон и шампиньоны, хрустящие тосты со сливочным маслом, красная фасоль в томатном соусе, зелень (блюдо из меню завтраков до 12:00) — 7,90 рублей в сети «Пицца Темпо».

«Вне дома ем редко»



Денис Гридюшко, резчик.

— Почему зашел позавтракать в кафе? Ехал по делам, а они вдруг отменились. Поэтому решил перекусить. Кафе знаю с детства: когда-то сестра праздновала День рождения в пиццерии на Карла Маркса. Тогда все очень понравилось, вот и «прижился» в этой сети, — смеется Денис. — Сейчас вне дома ем редко. На завтрак часто готовлю себе омлет или яичницу — стандартные блюда.

Сегодня я решил взять блинчики с ветчиной и сыром и капучино. Когда у тебя внезапно освободившееся утро, то приятно его провести размеренно, спокойно и вкусно, — улыбается мужчина.



Блинчики с ветчиной и сыром (блюдо из меню завтраков до 12:00) — 3,90 рублей в сети «Пицца Темпо».

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