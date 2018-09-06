Госсекретариат Совета Безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Минспорта

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7 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета Безопасности во исполнение поручения Президента Беларуси 10-21 сентября изучит вопросы выполнения Министерством спорта и туризма требований Директивы №1 от 11 марта 2004 года "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Контроль за выполнением Директивы №1 осуществляется на постоянной основе. С 2010 года межведомственными рабочими группами Государственного секретариата Совета Безопасности было проверено почти 50 районов, а также ряд министерств и отдельных организаций.

В 2018 году изучалось состояние дел в Министерстве связи и информатизации. В организациях и на предприятиях отрасли были вскрыты нарушения законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности. Установлены факты недостаточной организации системы контроля за соблюдением служебной (трудовой) дисциплины.

Как обстоят дела в Министерстве спорта и туризма и какие ведомству необходимо принять меры для улучшения ситуации на местах, и предстоит выяснить во время планируемой проверки.-0-