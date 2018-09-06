ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретариат Совета Безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Минспорта

07.09.2018 09:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Госсекретариат Совета Безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Минспорта
Фото из архива

7 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета Безопасности во исполнение поручения Президента Беларуси 10-21 сентября изучит вопросы выполнения Министерством спорта и туризма требований Директивы №1 от 11 марта 2004 года "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Контроль за выполнением Директивы №1 осуществляется на постоянной основе. С 2010 года межведомственными рабочими группами Государственного секретариата Совета Безопасности было проверено почти 50 районов, а также ряд министерств и отдельных организаций.

В 2018 году изучалось состояние дел в Министерстве связи и информатизации. В организациях и на предприятиях отрасли были вскрыты нарушения законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности. Установлены факты недостаточной организации системы контроля за соблюдением служебной (трудовой) дисциплины.

Как обстоят дела в Министерстве спорта и туризма и какие ведомству необходимо принять меры для улучшения ситуации на местах, и предстоит выяснить во время планируемой проверки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета Безопасности во исполнение поручения Президента Беларуси 10-21 сентября изучит...
 
Новости дня
Новости общества
 
Завтрак не дома. Спросили у белорусов, почему они идут с утра в кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Герой працы
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика