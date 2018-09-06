Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года

Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс» (тел. 802245-58108)

1. Водитель автомобиля, категория «С, Д, Е» 7 чел.

2. Водитель автомобиля, категория «В» (0,5 ставки) 1 чел.

3. Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 1 чел.

Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (тел. 802245-58013, 58014)

Филиал №1 «Цемагро»

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 чел.

2. Слесарь-ремонтник (ферма Вязовец) (6 разряд) 1 чел.

3. Животновод (телятница) (МТФ д.Низьки) 1 чел.

4. Оператор машинного доения (ферма Мурин Бор) 1 чел.

Филиал №1 «Цемагро» цех переработки мяса и мясопродуктов

5. Инженер-технолог 1 чел.

Филиал №2 «Цементторг»

6. Главный бухгалтер 1 чел.

7. Продавец (магазин «Хозяйственные товары) 1 чел.

Производство цемента технологической линии №2

8. Машинист крана (крановщик, 5 разряд) 2 чел.

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) 3 чел.

Горный цех

10. Мастер 1 чел.

Производство цемента технологической линии №1

11. Электрогазосварщик (6разряд) 1 чел.

12. Слесарь-ремонтник (8 разряд) 1 чел.

13. Транспортерщик (4 разряд) 1 чел.

Железнодорожно-упаковочный цех

14. Машинист тепловоза 1 чел.

15. Грузчик 1 чел.

Производственно – технологический отдел

16. Заместитель главного технолога 1 чел.

17. Продавец (магазин «Продукты» г. Минск, 6 разряд) 1 чел.

18. Подсобный рабочий (2 разряд, магазин Силикат г. Минск) 1 чел.

Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-72704)

1. Заместитель генерального директора по энергоснабжению (опыт работы) 1 чел.

2. Инженер 1 категории (инженерно-техническое образование, опыт работы в отрасли промышленности строительных материалов) 1 чел.

3. Начальник управления маркетинга и сбыта 1 чел.

Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-72675)

1. Водитель погрузчика (НELI CPCD20) 1 чел.

2. Водитель автомобиля (МАZ5516А5 временно по 01.11.2018) 1 чел.

3. Водитель автомобиля (автобус PAZ 32053 работа в г.Климовичи) 1 чел.

4. Водитель автомобиля (MZKT 651510) 1 чел.

Костюковичское райпо (тел. 802245-55661)

1. Продавец (магазины: Простор- 2 чел., Гастроном – 2 чел., Родник – 2 чел., маг. №7 Федоровка) 7 чел.

ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (тел. 802245-71892)

1. Лесничий (Белынковичское лесничество) 1 чел.

2. Помощник лесничего (Белодубровское, Хотимское лесничество) 2 чел.

3. Заместитель главного бухгалтера (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) 1 чел.

4. Начальник мастерского участка 1 чел.

5. Бухгалтер (0,5 ставки) 1 чел.

6. Мастер леса 1 чел.

7. Мастер строительных и монтажных работ 1 чел.

8. Токарь (6 разряд) 1 чел.

9. Лесник 1 чел.

10. Инженер-энергетик 1 чел.

ВСУ «Костюковичская райветстанция» (тел. 802245-54860)

1. Ветфельдшер Селецковского участка 1 чел.

2. Ветеринарный фельдшер 1 чел.

3. Ветеринарный врач 4 чел.

УЗ «Костюковичская центральная районная больница» (тел. 802245-54553)

1. Врач – оториноларинголог 1 чел.

2. Врач – общей практики 1 чел.

3. Врач – УЗИ 1 чел.

4. Врач – психиатр – нарколог (0,75 ставки) 1 чел.

5. Врач – анестезиолог – реаниматолог 1 чел.

6. Врач – терапевт (Крапивня БСУ) 1 чел.

7. Врач функциональной диагностики (0,75 ставки) 1 чел.

8. Врач – онколог (0,5 ставки) 1 чел.

9. Врач-инфекционист (0,25 ставки) 1 чел.

КСУП «Белая Дуброва» (тел. 802245-25330)

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 чел.

2. Животновод 2 чел.

ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор» (тел. 802245-70917)

1. Водитель погрузчика 1 чел.

2. Машинист автогрейдера 1 чел.

3. Тракторист 1 чел.

КСУП «Самотевичи Агро» (тел. 802245-74088)

1. Главный ветеринарный врач 1 чел.

2. Оператор машинного доения 2 чел.

Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467)

1. Тренер-преподаватель 1 чел.

2. Экономист (0,25 ставки) 1 чел.

ГУО «Костюковичская детская школа искусств» (тел. 802245-54662)

1. Настройщик музыкальных инструментов 1 чел.

2. Руководитель народного ансамбля «Альянс» 1 чел.

3. Руководитель детского образцового хора 1 чел.

4. Балетмейстер образцового ансамбля «Мозаика» 1 чел.

Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района» (тел. 802245-55004)

1. Хормейстер 1 чел.

2. Художественный руководитель Белодубровского СДК 1 чел.

3. Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) 1 чел.

4. Руководитель народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки) 1 чел.

5. Заведующий отделом народного творчества РЦК 1 чел.

6. Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) 1 чел.

ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи» (тел. 802245-70135)

1. Педагог-психолог (0,5 ставки) 1 чел.

ГУО «Ясли-сад №1 «Пчёлка» г. Костюковичи» (тел. 802245-71814)

1. Музыкальный руководитель (0,25 ставки) 1 чел.

Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (тел. 802245-72401)

1. Лаборант (0,5 ставки) 1 чел.

2. Врач-гигиенист 1 чел.

Учреждение «Костюковичский РЦСОН» (тел. 802245-55433)

1. Руководитель кружка отделения дневного пребывания инвалидов (0,5 ставки) 1 чел.

2. Няня 1 чел.

3. Специалист по социальной работе 1 чел.

Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» (тел.802245-71842)

1. Старший корректор 1 чел.

ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи» (тел. 802245-55959)

1. Музыкальный руководитель (0,5 ставки) 1 чел.

2. Педагог-психолог 1 чел.

ГУО «Ясли-сад №4 «Ручеёк» г. Костюковичи» (тел. 802245-51918)

1. Руководитель физического воспитания 1 чел.

Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома (тел.802245-78137)

1. Инженер-механик 1 чел.

2. Юрисконсульт 1 чел.

ГУО «Белодубровский ясли-сад Костюковичского района» (тел. 802245-25921)

1. Руководитель физвоспитания (0,25 ставки) 1 чел.

2. Музыкальный руководитель (0,25 ставки) 1 чел.

3. Воспитатель (0,05 ставки) 1 чел.

Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130» (тел. 802245-54050)

1. Машинист катка самоходного 1 чел.

2. Энергетик 1 чел.

3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 чел.

4. Тракторист 2 чел.

5. Диспетчер 1 чел.

ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605)

1. Машинист крана автомобильного (с опытом работы) 1 чел.

2. Тракторист 2 чел.

ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковичского района» (тел.802245-73610)

1. Педагог-организатор (0,5 ставки) 1 чел.

Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ» (тел. 802244-56517)

1. Инженер по КИПиА 1 чел.

2. Ведущий инженер-технолог 1 чел.

3. Слесарь – ремонтник механической службы (4 разряд) 1 чел.

4. Слесарь-ремонтник ректификации (5 разряд) 1 чел.

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) 1 чел.

УО «Костюковичская районная государственная гимназия» (тел.802245-78491)

1. Кладовщик 1 чел.

2. Кухонный рабочий 1 чел.

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 2 чел.

КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381)

1. Главный зоотехник 1 чел.

2. Экономист 1 чел.

3. Энергетик 1 чел.

КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251)

1. Инженер по охране труда 1 чел.

ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» (тел. 802245-55922)

1. Инженер по охране труда (0,5 ставки) 1 чел.

ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» ( тел. 802245-79794)

1. Машинист экскаватора 1 чел.

2. Экономист по труду 1 чел.

ООО «Ростора» (тел. 8017-248-48-50)

1. Заведующий аптекой в г.Костюковичи 1 чел.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Костюковичскому району (тел. 802245-55177)

1. Главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы 1 чел.

Могилевгрузсервис РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (тел. 80222- 394306)

1. Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 чел.

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (80224578146)

1. Главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования 1 чел.

Филиал РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие» по Костюковичскому району (тел.80222726563, 80224570110)

1. Зоотехник-селекционер 1 чел.

ООО «Евроторг» (тел. 8029 – 3-426-426, 8033- 3-426-426, 8017 – 279-80-80)

1. Контролер-кассир 1 чел.

Филиал «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского КОУПП «Облтопливо» (тел. 802245-55080)

1. Грузчик 3 чел.

Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» (тел. 802245-55606)

1. Главный бухгалтер 1 чел.

2. Приемщик-сдатчик 1 чел.

УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» (тел. 802245-76414)

1. Главный инженер 1 чел.

2. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 1 чел.

Костюковичское УКП «Водоканал» (тел. 802245-76610)

1. Водитель автомобиля, категория «В» (0,25 ставки) 1 чел.

Костюковичский районный узел почтовой связи (тел. 802245- 54431)