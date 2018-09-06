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Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года

07.09.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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 Сведения

о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на  7 сентября  2018 года
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»

 (тел. 802245-58108)
1. Водитель автомобиля, категория «С, Д, Е» 7 чел.
2. Водитель автомобиля, категория «В» (0,5 ставки) 1 чел.
3. Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 1 чел.
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»

 (тел. 802245-58013, 58014)
Филиал №1 «Цемагро»
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 чел.
2. Слесарь-ремонтник (ферма Вязовец) (6 разряд) 1 чел.
3. Животновод (телятница) (МТФ д.Низьки) 1 чел.
4. Оператор машинного доения (ферма Мурин Бор) 1 чел.
Филиал №1 «Цемагро» цех переработки мяса и мясопродуктов
5. Инженер-технолог 1 чел.
Филиал №2 «Цементторг»
6. Главный бухгалтер 1 чел.
7. Продавец (магазин «Хозяйственные товары) 1 чел.
Производство цемента технологической линии №2
8. Машинист крана (крановщик, 5 разряд) 2 чел.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) 3 чел.
Горный цех
10. Мастер 1 чел.
Производство цемента технологической линии №1
11. Электрогазосварщик (6разряд) 1 чел.
12. Слесарь-ремонтник (8 разряд) 1 чел.
13. Транспортерщик (4 разряд) 1 чел.
Железнодорожно-упаковочный цех
14. Машинист тепловоза 1 чел.
15. Грузчик 1 чел.
Производственно – технологический отдел
16. Заместитель главного технолога 1 чел.
17. Продавец (магазин «Продукты» г. Минск, 6 разряд) 1 чел.
18. Подсобный рабочий (2 разряд, магазин Силикат г. Минск) 1 чел.
Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК»

(тел. 802245-72704)
1. Заместитель генерального директора по энергоснабжению (опыт работы) 1 чел.
2. Инженер 1 категории (инженерно-техническое образование, опыт работы в отрасли  промышленности строительных материалов) 1 чел.
3. Начальник управления маркетинга и сбыта 1 чел.
Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»

(тел. 802245-72675)
1. Водитель погрузчика (НELI  CPCD20) 1 чел.
2. Водитель автомобиля (МАZ5516А5 временно по 01.11.2018) 1 чел.
3. Водитель автомобиля (автобус PAZ 32053 работа в г.Климовичи) 1 чел.
4. Водитель автомобиля (MZKT 651510) 1 чел.
Костюковичское райпо  (тел. 802245-55661)
1. Продавец (магазины: Простор- 2 чел., Гастроном – 2 чел., Родник – 2 чел., маг. №7 Федоровка) 7 чел.
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»

(тел. 802245-71892)
1. Лесничий (Белынковичское лесничество) 1 чел.
2. Помощник лесничего (Белодубровское, Хотимское лесничество) 2 чел.
3. Заместитель главного бухгалтера (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) 1 чел.
4. Начальник мастерского участка 1 чел.
5. Бухгалтер (0,5 ставки) 1 чел.
6. Мастер леса 1 чел.
  7. Мастер строительных и монтажных работ 1 чел.
  8. Токарь (6 разряд) 1 чел.
9. Лесник 1 чел.
10. Инженер-энергетик 1 чел.
ВСУ «Костюковичская райветстанция»

 (тел. 802245-54860)
1. Ветфельдшер Селецковского участка 1 чел.
2. Ветеринарный фельдшер 1 чел.
3. Ветеринарный врач 4 чел.

УЗ «Костюковичская  центральная районная больница»

(тел. 802245-54553)
1. Врач – оториноларинголог 1 чел.
2. Врач – общей практики 1 чел.
3. Врач – УЗИ 1 чел.
4. Врач – психиатр – нарколог (0,75 ставки) 1 чел.
5. Врач – анестезиолог – реаниматолог 1 чел.
6. Врач – терапевт (Крапивня БСУ) 1 чел.
7. Врач функциональной диагностики (0,75 ставки) 1 чел.
8. Врач – онколог (0,5 ставки) 1 чел.
9. Врач-инфекционист (0,25 ставки) 1 чел.
КСУП «Белая Дуброва»

(тел. 802245-25330)
1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 чел.
2. Животновод 2 чел.
ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор»

(тел. 802245-70917)
1. Водитель погрузчика 1 чел.
2. Машинист автогрейдера 1 чел.
3. Тракторист 1 чел.
КСУП «Самотевичи Агро»

(тел. 802245-74088)
1. Главный ветеринарный врач 1 чел.
2. Оператор машинного доения 2 чел.
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467)
1. Тренер-преподаватель 1 чел.
2. Экономист (0,25 ставки) 1 чел.
ГУО «Костюковичская детская школа искусств»

(тел. 802245-54662)
1. Настройщик музыкальных инструментов  1 чел.
2. Руководитель народного ансамбля «Альянс» 1 чел.
3. Руководитель детского образцового хора 1 чел.
4. Балетмейстер образцового ансамбля «Мозаика» 1 чел.
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района»

(тел. 802245-55004)
1. Хормейстер 1 чел.
2. Художественный руководитель Белодубровского СДК 1 чел.
3. Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) 1 чел.
4. Руководитель народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки) 1 чел.
5. Заведующий отделом народного творчества РЦК 1 чел.
6. Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) 1 чел.
ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи»  (тел. 802245-70135)
1. Педагог-психолог (0,5 ставки) 1 чел.
ГУО «Ясли-сад №1 «Пчёлка» г. Костюковичи»  (тел. 802245-71814)
1. Музыкальный руководитель (0,25 ставки) 1 чел.
Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр  гигиены и эпидемиологии» (тел. 802245-72401)
1. Лаборант (0,5 ставки) 1 чел.
2. Врач-гигиенист 1 чел.
Учреждение «Костюковичский РЦСОН»

(тел. 802245-55433)
1. Руководитель кружка отделения дневного пребывания инвалидов (0,5 ставки) 1 чел.
2. Няня 1 чел.
3. Специалист по социальной работе 1 чел.
Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны»  (тел.802245-71842)
1. Старший корректор 1 чел.
ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи»  (тел. 802245-55959)
1. Музыкальный руководитель (0,5 ставки) 1 чел.
2. Педагог-психолог 1 чел.
ГУО «Ясли-сад №4 «Ручеёк» г. Костюковичи»  (тел. 802245-51918)
1. Руководитель физического воспитания 1 чел.
Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома (тел.802245-78137)
1. Инженер-механик 1 чел.
2. Юрисконсульт 1 чел.
ГУО «Белодубровский ясли-сад Костюковичского района»

(тел. 802245-25921)
1. Руководитель физвоспитания (0,25 ставки) 1 чел.
2. Музыкальный руководитель (0,25 ставки) 1 чел.
3. Воспитатель (0,05 ставки) 1 чел.
Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130»  (тел. 802245-54050)
1. Машинист катка самоходного 1 чел.
2. Энергетик 1 чел.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 чел.
4. Тракторист 2 чел.
5. Диспетчер 1 чел.
ОАО «ПМК-90 «Водстрой»  (тел.802245-76605)
1. Машинист крана автомобильного (с опытом работы) 1 чел.
2. Тракторист 2 чел.
ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковичского района» (тел.802245-73610)
1. Педагог-организатор (0,5 ставки) 1 чел.
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»

(тел. 802244-56517)
1. Инженер по КИПиА 1 чел.
2. Ведущий инженер-технолог 1 чел.
3. Слесарь – ремонтник механической службы (4 разряд) 1 чел.
4. Слесарь-ремонтник ректификации (5 разряд) 1 чел.
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) 1 чел.
УО «Костюковичская районная государственная гимназия»

 (тел.802245-78491)
1. Кладовщик 1 чел.
2. Кухонный рабочий 1 чел.
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 2 чел.
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381)
1. Главный зоотехник 1 чел.
2. Экономист 1 чел.
3. Энергетик 1 чел.
КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251)
1. Инженер по охране труда 1 чел.
ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» (тел. 802245-55922)
1. Инженер по охране труда (0,5 ставки) 1 чел.
ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» ( тел. 802245-79794)
1. Машинист экскаватора 1 чел.
2. Экономист по труду 1 чел.
ООО «Ростора» (тел. 8017-248-48-50)
1. Заведующий аптекой в г.Костюковичи 1 чел.
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Костюковичскому району (тел. 802245-55177)

 
1. Главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы 1 чел.
Могилевгрузсервис РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (тел. 80222- 394306)
1. Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 чел.
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (80224578146)
1. Главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования 1 чел.
Филиал РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие» по Костюковичскому району (тел.80222726563, 80224570110)
1. Зоотехник-селекционер 1 чел.
ООО «Евроторг»

(тел. 8029 – 3-426-426, 8033- 3-426-426, 8017 – 279-80-80)
1. Контролер-кассир 1 чел.
Филиал «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского КОУПП «Облтопливо» (тел. 802245-55080)
1. Грузчик 3 чел.
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

(тел. 802245-55606)
1. Главный бухгалтер 1 чел.
2. Приемщик-сдатчик 1 чел.
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз»

 (тел. 802245-76414)
1. Главный инженер 1 чел.
2. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 1 чел.
Костюковичское УКП «Водоканал» (тел. 802245-76610)
1. Водитель автомобиля, категория «В» (0,25 ставки) 1 чел.
Костюковичский районный узел почтовой связи (тел. 802245- 54431)
1. Почтальон ГОС-3 (0,91 ставки) 1 чел.
 
Теги: Минск
 
 
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 Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на  7 сентября  2018 года Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО
 
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