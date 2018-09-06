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Сведения
о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года
|Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-58108)
|1.
|Водитель автомобиля, категория «С, Д, Е»
|7
|чел.
|2.
|Водитель автомобиля, категория «В» (0,5 ставки)
|1
|чел.
|3.
|Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт
|1
|чел.
|Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-58013, 58014)
|Филиал №1 «Цемагро»
|1.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|2
|чел.
|2.
|Слесарь-ремонтник (ферма Вязовец) (6 разряд)
|1
|чел.
|3.
|Животновод (телятница) (МТФ д.Низьки)
|1
|чел.
|4.
|Оператор машинного доения (ферма Мурин Бор)
|1
|чел.
|Филиал №1 «Цемагро» цех переработки мяса и мясопродуктов
|5.
|Инженер-технолог
|1
|чел.
|Филиал №2 «Цементторг»
|6.
|Главный бухгалтер
|1
|чел.
|7.
|Продавец (магазин «Хозяйственные товары)
|1
|чел.
|Производство цемента технологической линии №2
|8.
|Машинист крана (крановщик, 5 разряд)
|2
|чел.
|9.
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд)
|3
|чел.
|Горный цех
|10.
|Мастер
|1
|чел.
|Производство цемента технологической линии №1
|11.
|Электрогазосварщик (6разряд)
|1
|чел.
|12.
|Слесарь-ремонтник (8 разряд)
|1
|чел.
|13.
|Транспортерщик (4 разряд)
|1
|чел.
|Железнодорожно-упаковочный цех
|14.
|Машинист тепловоза
|1
|чел.
|15.
|Грузчик
|1
|чел.
|Производственно – технологический отдел
|16.
|Заместитель главного технолога
|1
|чел.
|17.
|Продавец (магазин «Продукты» г. Минск, 6 разряд)
|1
|чел.
|18.
|Подсобный рабочий (2 разряд, магазин Силикат г. Минск)
|1
|чел.
|Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72704)
|1.
|Заместитель генерального директора по энергоснабжению (опыт работы)
|1
|чел.
|2.
|Инженер 1 категории (инженерно-техническое образование, опыт работы в отрасли промышленности строительных материалов)
|1
|чел.
|3.
|Начальник управления маркетинга и сбыта
|1
|чел.
|Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72675)
|1.
|Водитель погрузчика (НELI CPCD20)
|1
|чел.
|2.
|Водитель автомобиля (МАZ5516А5 временно по 01.11.2018)
|1
|чел.
|3.
|Водитель автомобиля (автобус PAZ 32053 работа в г.Климовичи)
|1
|чел.
|4.
|Водитель автомобиля (MZKT 651510)
|1
|чел.
|Костюковичское райпо (тел. 802245-55661)
|1.
|Продавец (магазины: Простор- 2 чел., Гастроном – 2 чел., Родник – 2 чел., маг. №7 Федоровка)
|7
|чел.
|ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»
(тел. 802245-71892)
|1.
|Лесничий (Белынковичское лесничество)
|1
|чел.
|2.
|Помощник лесничего (Белодубровское, Хотимское лесничество)
|2
|чел.
|3.
|Заместитель главного бухгалтера (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет)
|1
|чел.
|4.
|Начальник мастерского участка
|1
|чел.
|5.
|Бухгалтер (0,5 ставки)
|1
|чел.
|6.
|Мастер леса
|1
|чел.
|7.
|Мастер строительных и монтажных работ
|1
|чел.
|8.
|Токарь (6 разряд)
|1
|чел.
|9.
|Лесник
|1
|чел.
|10.
|Инженер-энергетик
|1
|чел.
|ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-54860)
|1.
|Ветфельдшер Селецковского участка
|1
|чел.
|2.
|Ветеринарный фельдшер
|1
|чел.
|3.
|Ветеринарный врач
|4
|чел.
|
УЗ «Костюковичская центральная районная больница»
(тел. 802245-54553)
|1.
|Врач – оториноларинголог
|1
|чел.
|2.
|Врач – общей практики
|1
|чел.
|3.
|Врач – УЗИ
|1
|чел.
|4.
|Врач – психиатр – нарколог (0,75 ставки)
|1
|чел.
|5.
|Врач – анестезиолог – реаниматолог
|1
|чел.
|6.
|Врач – терапевт (Крапивня БСУ)
|1
|чел.
|7.
|Врач функциональной диагностики (0,75 ставки)
|1
|чел.
|8.
|Врач – онколог (0,5 ставки)
|1
|чел.
|9.
|Врач-инфекционист (0,25 ставки)
|1
|чел.
|КСУП «Белая Дуброва»
(тел. 802245-25330)
|1.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|2
|чел.
|2.
|Животновод
|2
|чел.
|ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор»
(тел. 802245-70917)
|1.
|Водитель погрузчика
|1
|чел.
|2.
|Машинист автогрейдера
|1
|чел.
|3.
|Тракторист
|1
|чел.
|КСУП «Самотевичи Агро»
(тел. 802245-74088)
|1.
|Главный ветеринарный врач
|1
|чел.
|2.
|Оператор машинного доения
|2
|чел.
|Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467)
|1.
|Тренер-преподаватель
|1
|чел.
|2.
|Экономист (0,25 ставки)
|1
|чел.
|ГУО «Костюковичская детская школа искусств»
(тел. 802245-54662)
|1.
|Настройщик музыкальных инструментов
|1
|чел.
|2.
|Руководитель народного ансамбля «Альянс»
|1
|чел.
|3.
|Руководитель детского образцового хора
|1
|чел.
|4.
|Балетмейстер образцового ансамбля «Мозаика»
|1
|чел.
|Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004)
|1.
|Хормейстер
|1
|чел.
|2.
|Художественный руководитель Белодубровского СДК
|1
|чел.
|3.
|Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки)
|1
|чел.
|4.
|Руководитель народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки)
|1
|чел.
|5.
|Заведующий отделом народного творчества РЦК
|1
|чел.
|6.
|Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки)
|1
|чел.
|ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи» (тел. 802245-70135)
|1.
|Педагог-психолог (0,5 ставки)
|1
|чел.
|ГУО «Ясли-сад №1 «Пчёлка» г. Костюковичи» (тел. 802245-71814)
|1.
|Музыкальный руководитель (0,25 ставки)
|1
|чел.
|Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (тел. 802245-72401)
|1.
|Лаборант (0,5 ставки)
|1
|чел.
|2.
|Врач-гигиенист
|1
|чел.
|Учреждение «Костюковичский РЦСОН»
(тел. 802245-55433)
|1.
|Руководитель кружка отделения дневного пребывания инвалидов (0,5 ставки)
|1
|чел.
|2.
|Няня
|1
|чел.
|3.
|Специалист по социальной работе
|1
|чел.
|Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» (тел.802245-71842)
|1.
|Старший корректор
|1
|чел.
|ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи» (тел. 802245-55959)
|1.
|Музыкальный руководитель (0,5 ставки)
|1
|чел.
|2.
|Педагог-психолог
|1
|чел.
|ГУО «Ясли-сад №4 «Ручеёк» г. Костюковичи» (тел. 802245-51918)
|1.
|Руководитель физического воспитания
|1
|чел.
|Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома (тел.802245-78137)
|1.
|Инженер-механик
|1
|чел.
|2.
|Юрисконсульт
|1
|чел.
|ГУО «Белодубровский ясли-сад Костюковичского района»
(тел. 802245-25921)
|1.
|Руководитель физвоспитания (0,25 ставки)
|1
|чел.
|2.
|Музыкальный руководитель (0,25 ставки)
|1
|чел.
|3.
|Воспитатель (0,05 ставки)
|1
|чел.
|Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130» (тел. 802245-54050)
|1.
|Машинист катка самоходного
|1
|чел.
|2.
|Энергетик
|1
|чел.
|3.
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|1
|чел.
|4.
|Тракторист
|2
|чел.
|5.
|Диспетчер
|1
|чел.
|ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605)
|1.
|Машинист крана автомобильного (с опытом работы)
|1
|чел.
|2.
|Тракторист
|2
|чел.
|ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковичского района» (тел.802245-73610)
|1.
|Педагог-организатор (0,5 ставки)
|1
|чел.
|Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-56517)
|1.
|Инженер по КИПиА
|1
|чел.
|2.
|Ведущий инженер-технолог
|1
|чел.
|3.
|Слесарь – ремонтник механической службы (4 разряд)
|1
|чел.
|4.
|Слесарь-ремонтник ректификации (5 разряд)
|1
|чел.
|5.
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд)
|1
|чел.
|УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
(тел.802245-78491)
|1.
|Кладовщик
|1
|чел.
|2.
|Кухонный рабочий
|1
|чел.
|3.
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
|2
|чел.
|КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381)
|1.
|Главный зоотехник
|1
|чел.
|2.
|Экономист
|1
|чел.
|3.
|Энергетик
|1
|чел.
|КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251)
|1.
|Инженер по охране труда
|1
|чел.
|ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» (тел. 802245-55922)
|1.
|Инженер по охране труда (0,5 ставки)
|1
|чел.
|ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» ( тел. 802245-79794)
|1.
|Машинист экскаватора
|1
|чел.
|2.
|Экономист по труду
|1
|чел.
|ООО «Ростора» (тел. 8017-248-48-50)
|1.
|Заведующий аптекой в г.Костюковичи
|1
|чел.
|Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Костюковичскому району (тел. 802245-55177)
|1.
|Главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы
|1
|чел.
|Могилевгрузсервис РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (тел. 80222- 394306)
|1.
|Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах
|1
|чел.
|Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (80224578146)
|1.
|Главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования
|1
|чел.
|Филиал РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие» по Костюковичскому району (тел.80222726563, 80224570110)
|1.
|Зоотехник-селекционер
|1
|чел.
|ООО «Евроторг»
(тел. 8029 – 3-426-426, 8033- 3-426-426, 8017 – 279-80-80)
|1.
|Контролер-кассир
|1
|чел.
|Филиал «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского КОУПП «Облтопливо» (тел. 802245-55080)
|1.
|Грузчик
|3
|чел.
|Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-55606)
|1.
|Главный бухгалтер
|1
|чел.
|2.
|Приемщик-сдатчик
|1
|чел.
|УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз»
(тел. 802245-76414)
|1.
|Главный инженер
|1
|чел.
|2.
|Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов
|1
|чел.
|Костюковичское УКП «Водоканал» (тел. 802245-76610)
|1.
|Водитель автомобиля, категория «В» (0,25 ставки)
|1
|чел.
|Костюковичский районный узел почтовой связи (тел. 802245- 54431)
|1.
|Почтальон ГОС-3 (0,91 ставки)
|1
|чел.
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Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года
Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО