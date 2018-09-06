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Люди Сморгонщины: Людмила Машкеева

07.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Говорят, жизнь – самый сложный диктант, потому что его не спишешь: ни у кого нет такого варианта, как у тебя. Свою жизнь Людмила Машкеева не писала под диктовку. Её каждая новая страница рождалась из личных убеждений и жизненных принципов, самыми главными из которых она всегда считала порядочность, ответственность и добросовестность.

Люди Сморгонщины: Людмила Машкеева

Есть такая категория людей, о которых, как о работниках, излишне говорить длинными метафорами. Достаточно указать лишь на то, что у человека, уходящего на заслуженный отдых, всего одна запись в трудовой книжке. Примерно так можно сказать о Людмиле Анатольевне – работнице комбината хлебопродуктов. Почти 40 лет (без двух месяцев) она отдала этому предприятию. Пришла сюда в далёком 1978 и почти 20 лет стояла возле конвейера. Её задачей было следить за тем, как разными видами зерна наполняются ёмкости и их содержимое передаётся на другой участок. Когда всё идёт слаженно, работа кажется нетяжёлой. Но вот что-то пошло не так – и несколько тонн зерна рухнуло в неположенном месте. И силосница (так в те времена называлась её профессия) должна вручную разгрести завал. Мужскую силу на помощь Людмила не звала. «Чего людей отвлекать от работы?» - рассуждает она. Сама брала лопату и привычными движениями в мгновенье ока справлялась с огромной насыпью. О трудолюбии, энергичности и ловкости женщины на заводе знали все. Мастер бригады порой шутил: «Мне б ещё одну такую Люду, и не надо было бы целой бригады».

Тяжёлую, временами не женскую работу Людмила Машкеева выполняла почти два десятка лет. И лишь после этого, ощутив, что силы уже далеко не те, что были в самом начале, Людмила перешла работать уборщицей в столовую. Этому тихому, порой незаметному труду женщина отдала еще 20 лет.

Из тех, с кем Людмила начинала свой трудовой путь, на предприятии уже никого не осталось. За это время сменилось два поколения. Комбикормовый завод и его заводчане пережили разные времена. Но сегодня Людмиле помнится только хорошее. Говорит, что зарплата была пусть и не большая, зато стабильная. Однако были времена, когда она зарабатывала больше, чем её супруг. На жизнь вполне хватало. Сына вырастили и выучили. То, насколько важно дать ребёнку образование, Людмила всегда понимала. Ведь ей в жизни выпало окончить только лишь школу. В семье было 8 детей, которые рано остались без отца. После окончания 10-летки девушка поступила учиться, но помочь ей было некому, ни жилья, ни средств на существование… «И тогда я бросила учёбу и пошла на свой хлеб», - не без грусти говорит Людмила. Желание учиться было, но уже тогда она понимала, что ни мать ей, а она должна помогать матери, у которой было ещё семеро.

На прошлой неделе коллектив Сморгонского КХП проводил Людмилу Машкееву на заслуженный отдых. Думая о том, что в последний раз проходишь через проходную в качестве работника, не может не взгрустнуться. И Людмила знает, что память не раз ещё будет возвращать её сюда. Не прав тот, кто говорит, что нельзя ворошить прошлое. Наше былое - это часть нас, а мы – часть его. Для Людмилы её главное и единственное место работы навсегда останется тёплым воспоминанием, которое, сколько бы лет ни прошло, будет жить у самого сердца, согревать и давать душевные силы.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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Говорят, жизнь – самый сложный диктант, потому что его не спишешь: ни у кого нет такого варианта, как у тебя. Свою жизнь Людмила Машкеева не писала под диктовку. Её...
 
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