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В Новогрудском районе загорелся погрузчик "Амкодор"

07.09.2018 08:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 сентября. Вилочный погрузчик "Амкодор" 2009 года выпуска загорелся вблизи деревни Кошелево Новогрудского района.

ЧП произошло около 18 часов 6 сентября, сообщило Гродненское областное управление МЧС.

В результате пожара поврежден моторный отсек. Огонь погашен до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Вилочный погрузчик "Амкодор" 2009 года выпуска загорелся вблизи деревни Кошелево Новогрудского района. ЧП произошло около 18 часов 6 сентября,...
 
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