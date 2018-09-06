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Чтобы не случилась беда

07.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Общенациональная детская линия помощи: 88011001611
Телефон ДОВЕРИЯ для детей и подростков: 80172630303
Телефон ДОВЕРИЯ для взрослых 80172020401 или 80298990401

Психоневрологический диспансер

Чтобы не случилась беда

 
 
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