Общенациональная детская линия помощи: 88011001611
Телефон ДОВЕРИЯ для детей и подростков: 80172630303
Телефон ДОВЕРИЯ для взрослых 80172020401 или 80298990401
Психоневрологический диспансер
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Чтобы не случилась беда
07.09.2018 — Новости Общества | Единство
Общенациональная детская линия помощи: 88011001611
Психоневрологический диспансер
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10 сентября - всемирный день предотвращения самоубийств
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