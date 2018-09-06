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Орденом Матери награждены 105 жительниц Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей

07.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Награды удостоены работницы сельскохозяйственных, промышленных и строительных предприятий, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, обслуживания населения. Среди награжденных культорганизатор Центра творчества детей и молодежи Железнодорожного района Гомеля Наталья Богданова, работница Калинковичского центра стандартизации, метрологии и сертификации Елена Лисунова, полевод предприятия "Дотишки" Вороновского района Анна Кулик, продавец магазина Островецкого филиала Гродненского облпотребобщества Олеся Нестер, санитарка Лапичской участковой больницы Светлана Гришанович, маляр Межрайонного домостроительного комбината Бобруйска Надежда Лесничая, контролер Минского автомобильного завода Нина Асанович, повар Погостского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Березинского района Елена Жилко.

 
Теги: Гомель
 
 
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