Враг № 2 наступает, или Почему стоит опасаться белорусской мимозы

Сама этим летом проезжала мимо цветущих «полей» и вдыхала аромат красивых жёлтых растений.

То там, то тут вижу их на клумбах, у заборов жителей не только Столина, но и района. Декоративное растение прижилось, вписалось не только в дикую природу, но и отлично себя чувствует на грядках, у подъездов домов.

Вот это да! – сказала я, когда главный специалист Столинской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Николаевич Домнич рассказал, что это за растение и почему его следует опасаться.

Оказывается, оно находится под «запретом» уже довольно давно. Великий гугл выдаёт, что ещё в 2013 году экологи стали бить тревогу по поводу стремительного распространения золотарника канадского по территории Беларуси. Эти милые цветочки совсем не милые соседи, а опасные захватчики. Сейчас Министерство природных ресурсов активно взялось за эту проблему. А мы советуем жителям района обратить внимание на неё, чтобы избежать проблем.

Золотарник – инвазивное растение. Но о нём знают не так много, как о борщевике Сосновского. Но золотарник обошёл своего младшего брата – по манере распространения он намного агрессивнее.

Он наносит урон не только природе Беларуси, но и лесному, сельскому хозяйству. У залотарника нет конкурентов, которые могли бы его вытеснить. Это его корни выделяют ингибиторы — вещество, которое не позволяет другим растениям жить в соседстве с ним. Вслед за растительностью исчезают луговые насекомые, птицы и мелкие млекопитающие. А если учесть, что один куст золотарника производит до 100 тысяч семян, из которых всходит до 95 процентов, то слова остаются лишними. В общем, отвоёвывает золотарник новые территории и никому другому не даёт жить рядом. Он полностью изменяет животный и растительный мир.

Мы объехали луга вокруг Столина, посмотрели на клумбы жителей города. Большие плантации уже отвоевал золотарник по улице Горынской. Не доезжая до афганских домиков, справа и слева от дороги раскинулись жёлтые посадки.

Пообщались с жителями.

— Три года назад здесь не было этого растения, — рассказывает мужчина. — И вот что случилось за это время. Парень из соседнего дома скашивал его – три дня работал с бензокосой. Даже жечь пробовали. Но растение цветёт и пахнет….

Подъезжали к частным домам, где пока небольшие кустики золотарника, объясняли людям. Были те, кто уже называл его паразитом, который невозможно вывести. Многие кивали в знак согласия: да, надо убрать с клумбы.

В народе золотарник канадский часто называют мимозой. Растение обычно имеет высоту около метра. Но может быть от 50 до 200 см.

Если у вас растёт такой кустик на участке, то лучше попробуйте избавиться от него сейчас, а то через год, максимум – два, это будет сделать очень сложно.

Татьяна СЕГЕН