ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Враг № 2 наступает, или Почему стоит опасаться белорусской мимозы

07.09.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

 

Враг № 2 наступает, или Почему стоит опасаться белорусской мимозыСама этим летом проезжала мимо цветущих «полей» и вдыхала аромат красивых жёлтых растений.

То там, то тут вижу их на клумбах, у заборов жителей не только Столина, но и района. Декоративное растение прижилось, вписалось не только в дикую природу, но и отлично себя чувствует на грядках, у подъездов домов. 

Вот это да! – сказала я, когда главный специалист Столинской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Николаевич Домнич рассказал, что это за растение и почему его следует опасаться.

Оказывается, оно находится под «запретом» уже довольно давно. Великий гугл выдаёт, что ещё в 2013 году экологи стали бить тревогу по поводу стремительного распространения золотарника канадского по территории Беларуси. Эти милые цветочки совсем не милые соседи, а опасные захватчики.  Сейчас Министерство природных ресурсов активно взялось за эту проблему. А мы советуем жителям района обратить внимание на неё, чтобы избежать проблем.

Золотарник – инвазивное растение. Но о нём знают не так много, как о борщевике Сосновского. Но золотарник обошёл своего младшего брата – по манере распространения он намного агрессивнее.

Он наносит урон не только природе Беларуси, но и лесному, сельскому  хозяйству.  У залотарника нет конкурентов, которые могли бы его вытеснить. Это его корни выделяют ингибиторы — вещество, которое не позволяет другим растениям жить в соседстве с ним. Вслед за растительностью исчезают луговые насекомые, птицы и мелкие млекопитающие. А если учесть, что один куст золотарника производит до 100 тысяч семян, из которых всходит до 95 процентов, то слова остаются лишними.  В общем, отвоёвывает золотарник новые территории и никому другому не даёт жить рядом. Он полностью изменяет животный и растительный мир.

Мы объехали луга вокруг Столина, посмотрели на клумбы жителей города. Большие плантации уже отвоевал золотарник по улице Горынской.  Не доезжая до афганских домиков, справа и слева от дороги раскинулись жёлтые посадки.

Пообщались с жителями.

— Три года назад здесь не было этого растения, — рассказывает мужчина. — И вот что случилось за это время. Парень из соседнего дома скашивал его – три дня работал с бензокосой. Даже жечь пробовали. Но растение  цветёт и пахнет….

Подъезжали к частным домам, где пока небольшие кустики золотарника, объясняли людям. Были те, кто уже называл его паразитом, который невозможно вывести. Многие кивали в знак согласия: да, надо убрать с клумбы.

В народе золотарник канадский часто называют мимозой. Растение обычно имеет высоту около метра.  Но может быть от 50 до 200 см.

Если у вас растёт такой кустик на участке, то лучше попробуйте избавиться от него сейчас, а то через год, максимум – два, это будет сделать очень сложно.

Татьяна СЕГЕН

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сама этим летом проезжала мимо цветущих «полей» и вдыхала аромат красивых жёлтых растений. То там, то тут вижу их
 
Новости дня
Новости общества
 
Не так страшна размеркаванне, як яго малююць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика