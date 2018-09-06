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В Оторе решается судьба клена
07.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
11 сентября в агрогородке Отор состоится собрание с представителями общественности по вопросу удаления клена возле дома 85 по улице Луначарского.
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11 сентября в агрогородке Отор состоится собрание с представителями общественности по вопросу удаления клена возле дома 85 по улице Луначарского. ...
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