ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комиссией трудоустроено 39 человек

07.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Определить свое место под солнцем, обрести работу и постоянный заработок – естественное желание и жизненная необходимость каждого из нас.
Комиссией трудоустроено 39 человек
Однако, бывают ситуации, когда человеку просто необходимо содействие в трудоустройстве. Они разные: оптимизация штата, невостребованность именно твоей профессии на рынке труда и др. Хорошо, когда есть кому подсказать, протянуть руку помощи. При райисполкоме действует комиссия по координации работы по содействию занятости населения. Здесь следуют всем известной истине: «Информирован – значит вооружен». И проводят постоянную разъяснительную работу с теми, кто остался за бортом трудового процесса. Формы ведения диалога разнообразны. Специалисты доносят сведения об имеющихся в районе вакансиях, условиях переподготовки и обучения на встречах с населением разного формата, во время заседаний наблюдательной комиссии, районной комиссии по борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, при посещении домовладений смотровыми комиссиями. Исчерпывающая информация размещена на интернет-сайте районного исполнительного комитета.
Есть положительный результат: комиссия по координации работы по содействию занятости с начала своей деятельности помогла трудоустроиться 39-ти длительно неработающим гражданам. Они пополнили коллективы сельхозпредприятий «Отор», «РовковичиАгро», ДЭУ-115, свинокомплекса и др.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определить свое место под солнцем, обрести работу и постоянный заработок – естественное желание и жизненная необходимость каждого из нас. Однако, бывают...
 
Новости дня
Новости общества
 
Высокая ацэнка прафесійнай дзейнасці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика