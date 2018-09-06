Определить свое место под солнцем, обрести работу и постоянный заработок – естественное желание и жизненная необходимость каждого из нас.



Однако, бывают ситуации, когда человеку просто необходимо содействие в трудоустройстве. Они разные: оптимизация штата, невостребованность именно твоей профессии на рынке труда и др. Хорошо, когда есть кому подсказать, протянуть руку помощи. При райисполкоме действует комиссия по координации работы по содействию занятости населения. Здесь следуют всем известной истине: «Информирован – значит вооружен». И проводят постоянную разъяснительную работу с теми, кто остался за бортом трудового процесса. Формы ведения диалога разнообразны. Специалисты доносят сведения об имеющихся в районе вакансиях, условиях переподготовки и обучения на встречах с населением разного формата, во время заседаний наблюдательной комиссии, районной комиссии по борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, при посещении домовладений смотровыми комиссиями. Исчерпывающая информация размещена на интернет-сайте районного исполнительного комитета.

Есть положительный результат: комиссия по координации работы по содействию занятости с начала своей деятельности помогла трудоустроиться 39-ти длительно неработающим гражданам. Они пополнили коллективы сельхозпредприятий «Отор», «РовковичиАгро», ДЭУ-115, свинокомплекса и др.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комиссией трудоустроено 39 человек Определить свое место под солнцем, обрести работу и постоянный заработок – естественное желание и жизненная необходимость каждого из нас. Однако, бывают...