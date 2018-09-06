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Комиссией трудоустроено 39 человек
07.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Определить свое место под солнцем, обрести работу и постоянный заработок – естественное желание и жизненная необходимость каждого из нас.
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Определить свое место под солнцем, обрести работу и постоянный заработок – естественное желание и жизненная необходимость каждого из нас. Однако, бывают...
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