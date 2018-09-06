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Облачно и без осадков. Погода в Гродно и области в выходные

07.09.2018 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные будут хоть и теплыми, но пасмурными. Немного солнца будет в субботу, а вот в воскресенье небо затянут тучи, обещает pogoda.by.


В субботу, 8 сентября, сплошная облачность, но без осадков. Утром и вечером — пасмурно, но днем ненадолго выглянет солнце. Температура воздуха ночью +14…16°С, днем — +20…22°С.

В воскресенье, 9 сентября, также будет без осадков. Утром и днем — сплошная облачность. Будет также тепло. Днем до +22°С.

Хороших выходных вам!

 
 
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Предстоящие выходные будут хоть и теплыми, но пасмурными. Немного солнца будет в субботу, а вот в воскресенье все небо будет затянуто тучами.
 
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